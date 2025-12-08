Программа продумана, учителей обучают. Минпросвещения о переходе на 12-летку

Учебная программа в младших классах соответствует возрастным особенностям детей. Об этом сообщили в Министерстве просвещения КР в ответ на обращение родителей по вопросам перехода на 12-летнее образование.

По данным ведомства, все программы разработаны с учетом психологии и физиологии школьников.

«Материал вводится постепенно: от простого к сложному. В первом классе основной вид деятельности — игра, обучение строится мягко и постепенно. Программа 2-го класса основана на том, что дети прошли предшкольную подготовку «Наристе», и полностью соответствует возрасту семилетних учащихся. Это означает, что структура обучения продумана так, чтобы ребенок не был перегружен», — подчеркнули в министерстве.

Что касается подготовки и обучения педагогов, то, по данным чиновников, она проводится постоянно.

Учителя проходят обучение на всех этапах: летом, осенью и в течение учебного года. Министерство просвещения, Кыргызская академия образования и Республиканский институт повышения квалификации педагогических работников регулярно организуют методическую поддержку, семинары и повышение квалификации. Переход сопровождается профессиональными материалами и инструкциями для учителей.

«Обеспечение школ педагогами — зона ответственности Министерства науки, высшего образования и инноваций, и эта работа ведется непрерывно. МНВОИ совместно с вузами готовит педагогические кадры, увеличивает набор, усиливает подготовку и работает над качественным обеспечением школ учителями. Эта задача актуальна для многих стран, и мы последовательно ее решаем. Мы уверены, что переход на обновленные программы и 12-летнее образование будет сопровождаться всеми необходимыми мерами, чтобы детям было комфортно, учителям — понятно, а родителям — спокойно. Министерство всегда открыто к диалогу и готово разъяснять любые вопросы», — заверили в Минпросвещения.

