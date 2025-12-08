15:32
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Общество

Программа продумана, учителей обучают. Минпросвещения о переходе на 12-летку

Учебная программа в младших классах соответствует возрастным особенностям детей. Об этом сообщили в Министерстве просвещения КР в ответ на обращение родителей по вопросам перехода на 12-летнее образование.

По данным ведомства, все программы разработаны с учетом психологии и физиологии школьников.

«Материал вводится постепенно: от простого к сложному. В первом классе основной вид деятельности — игра, обучение строится мягко и постепенно. Программа 2-го класса основана на том, что дети прошли предшкольную подготовку «Наристе», и полностью соответствует возрасту семилетних учащихся. Это означает, что структура обучения продумана так, чтобы ребенок не был перегружен», — подчеркнули в министерстве.

Читайте по теме
Дети не готовы. Опасения учителя начальных классов в связи с переходом на 12 лет

Что касается подготовки и обучения педагогов, то, по данным чиновников, она проводится постоянно.

Учителя проходят обучение на всех этапах: летом, осенью и в течение учебного года. Министерство просвещения, Кыргызская академия образования и Республиканский институт повышения квалификации педагогических работников регулярно организуют методическую поддержку, семинары и повышение квалификации. Переход сопровождается профессиональными материалами и инструкциями для учителей.

«Обеспечение школ педагогами — зона ответственности Министерства науки, высшего образования и инноваций, и эта работа ведется непрерывно. МНВОИ совместно с вузами готовит педагогические кадры, увеличивает набор, усиливает подготовку и работает над качественным обеспечением школ учителями. Эта задача актуальна для многих стран, и мы последовательно ее решаем. Мы уверены, что переход на обновленные программы и 12-летнее образование будет сопровождаться всеми необходимыми мерами, чтобы детям было комфортно, учителям — понятно, а родителям — спокойно. Министерство всегда открыто к диалогу и готово разъяснять любые вопросы», — заверили в Минпросвещения.

Ранее в соцсетях родители учащихся первых классов рассказали о сложностях перехода на 12-летнее образование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353811/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
Рост ОРВИ. В Кыргызстане 214 детсадов на карантине, 207 школ перешли на онлайн
Переход на 12-летку. В Кыргызстане изданы учебники по математике
Более 650 школ внедряют инклюзивные практики в Кыргызстане
Школу имени Юрия Гагарина в городе Ош открыли после капитального ремонта
Киноуроки о буллинге и экологии создали для подростков Кыргызстана и Казахстана
Выборы в ЖК. Школы, на базе которых открыты УИК, 1 декабря перейдут на онлайн
В школы города Ош переданы 62 интерактивные панели от имени президента
Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
В Кыргызстане сократили сроки выдачи лицензий для школ и водительских прав
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и&nbsp;снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и снег
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса
В&nbsp;мечетях Кыргызстана прочитали молитву с&nbsp;просьбой послать Кыргызстану снег В мечетях Кыргызстана прочитали молитву с просьбой послать Кыргызстану снег
Бизнес
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
8 декабря, понедельник
15:18
В Казахстане опрокинулся автобус с узбекистанцами: пять человек погибло В Казахстане опрокинулся автобус с узбекистанцами: пять...
15:12
Программа продумана, учителей обучают. Минпросвещения о переходе на 12-летку
15:10
Пограничников Кыргызстана подготовили к противодействию взрывным угрозам
15:07
В Кыргызстане открывается онлайн-регистрация на сезонные работы в Великобритании
15:05
На границе Таиланда и Камбоджи возобновились боевые столкновения