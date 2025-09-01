Дети не готовы. Опасения учителя начальных классов в связи с переходом на 12 лет

Дети, зачисленные в 2025-м сразу во второй класс, за один год должны пройти двухлетнюю программу. Об этом 24.kg рассказала учитель начальных классов на условиях анонимности.

По ее словам, в нулевом классе дети занимались по программе «Наристе».

«В методических пособиях написано, какие умения и навыки нужно заложить и чему мы должны научить детей к концу нулевого класса. Мы отрабатываем речь, ставим артикуляцию, разучиваем стишки, развиваем память, составляем предложения по картинкам, разукрашиваем и пишем три строчки элементов — палочки, крючки, чтобы подготовить руку к письму.

Нигде не было написано, что дети к концу нулевого класса должны писать прописными буквами и решать задачи. Если бы они этому научились, то в первом классе им было бы нечего изучать, — пояснила педагог с многолетним стажем. — Теперь же детей после нулевого пересадили сразу во второй класс 12-летней программы и практически сравняли с второклассниками 11-летней системы. В новой программе счет в пределах ста, умножение, а дети не умеют писать цифры, оформлять задачи и примеры. Даже само слово «задача» или «ответ» писать не умеют — они не должны были этого делать в нулевом классе».

По ее словам, второклассники 12-летней школы должны изучить «Азбуку» ускоренно за три месяца (раньше на это отводился целый год) и затем перейти к учебникам второго класса.

«Дети должны писать изложения, допустим, сказку Пушкина прочитать и письменный комментарий из четырех-пяти предложений дать. У них рука не поставлена, каким образом они должны писать? То же самое с математикой: за первое полугодие мы должны пройти годовую программу первого класса и за второе полугодие пройти всю программу второго класса.

Как, не владея письмом и навыком чтения, можно это сделать? Это нереально. Для тех, кто после первого класса перешел во второй, программа была бы посильна, но не нуляшкам — они не обучались в первом классе и не имеют необходимой базы. Надо закладывать базу, а не просто хватать вершки, иначе как дети будут учиться дальше? Нам предлагают масло, а на что его мазать? Основы нет. Тем более в классах по 40 детей. Опытные учителя сейчас в шоке, а молодые пока еще не понимают всех сложностей», — посетовала собеседница.

Она добавила, что при этом в школах все еще нет учебников: «Предлагают до октября заниматься по электронным носителям. То есть я должна практически каждый день 40 распечаток делать по математике и 40 по письму? Электронные доски и ноутбуки далеко не у всех учителей имеются. Или шести-, семилетние дети должны заниматься по смартфонам? Пришлось попросить родителей приобрести за свой счет прописи и старые учебники».

Учитель обращается к Министерству просвещения и Кыргызской академии образования с просьбой пересмотреть программу с учетом навыков и умений детей, прошедших нулевой класс.

«По программе «Наристе» были одни требования, а сейчас к детям предъявляют требования как к настоящим второклассникам 11-летней школы. Но ведь дети не учились в первом классе. Меня очень волнует, каким образом я за один год должна дать детям программу двух лет. Конечно, я не брошу их — мы с ними прошли весь нулевой класс, это было бы трусостью с моей стороны, но нас ставят в невозможные рамки», — призналась она.

Педагог предположила, что программу составляли теоретики, не работавшие в школе.

«К примеру, по рисованию во второй четверти (ноябрь-декабрь) предлагают темы «Весна», «Нооруз», «Первые цветы». Как можно составлять такой план? Должны же быть межпредметные связи, связь с жизнью... Но больше вопросов, конечно, по письму и математике. Если бы мы заранее знали, к чему подготовить детей в нулевом классе, сразу зачисленных во второй, мы бы это сделали. Теперь учителя знают, однако как быть детям?» — задалась вопросом она.

Напомним, в связи с переходом на 12-летнее образование в 2025 году школы ведут набор в первый и второй классы.

Детей, рожденных в 2018 году, система автоматически распределяет сразу во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый. Если дети 2019 года рождения прошли 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе», они тоже могут пойти во второй класс.

Поздняя регистрация в школу продлится до 30 сентября.

Ранее главный специалист отдела многоязычного образования Кыргызской академии образования Татьяна Матохина говорила об изменении подходов к преподаванию русского языка и литературы в классах с русским языком обучения.

По ее словам, главное новшество коснется первых двух классов начальной школы. Теперь у учителей появится больше времени на выравнивание навыков, необходимых для успешного обучения в основной школе.

«Раньше мы пытались сделать это за один год, но условия были очень разные: одни дети уже читали, другие только учились воспринимать русскую речь. Сейчас благодаря переходу на 12-летнее образование у каждого ребенка будет своя траектория развития», — сказала Татьяна Матохина.