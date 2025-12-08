В Кыргызстане открывается онлайн-регистрация на сезонные работы в Великобритании

Центр трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда КР сообщает о начале онлайн-регистрации на сезонные сельскохозяйственные работы в Великобритании с оператором HOPS Labour Solutions Ltd. Регистрация откроется 8 декабря 2025 года в 12.01 и закроется 11 декабря в 23.59 по бишкекскому времени. Подать заявку можно через официальный сайт Центра www.migrant.kg и Instagram-страницу info.migrant.kg.

Для участия необходим действующий заграничный паспорт и электронная почта Gmail с именем и фамилией согласно паспорту. Онлайн-регистрация подтверждает только интерес к программе и не гарантирует участие в следующих этапах.

Онлайн-тестирование на знание русского языка пройдет в январе 2026 года, личные собеседования – в феврале. Работа стартует в начале апреля 2026 года, оплата – 12,71 фунта стерлингов в час при минимуме 32 часа в неделю. Стоимость визы – 319 фунтов, авиабилет оплачивается отдельно.

Кандидаты должны быть старше 18 лет, иметь хорошее знание русского языка и удовлетворительное физическое и психологическое состояние. HOPS приветствует заявки от женщин. Лица, уже работавшие в Великобритании по программе HOPS, должны связываться с оператором напрямую.

Отбор полностью проводит HOPS, Центр трудоустройства участия не принимает. Программа бесплатна; за любые попытки взимания платы или мошенничество следует сообщать на Complaints@hopsls.com.