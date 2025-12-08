15:32
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Общество

В Кыргызстане открывается онлайн-регистрация на сезонные работы в Великобритании

Центр трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда КР сообщает о начале онлайн-регистрации на сезонные сельскохозяйственные работы в Великобритании с оператором HOPS Labour Solutions Ltd. Регистрация откроется 8 декабря 2025 года в 12.01 и закроется 11 декабря в 23.59 по бишкекскому времени. Подать заявку можно через официальный сайт Центра www.migrant.kg и Instagram-страницу info.migrant.kg.

Для участия необходим действующий заграничный паспорт и электронная почта Gmail с именем и фамилией согласно паспорту. Онлайн-регистрация подтверждает только интерес к программе и не гарантирует участие в следующих этапах.

Онлайн-тестирование на знание русского языка пройдет в январе 2026 года, личные собеседования – в феврале. Работа стартует в начале апреля 2026 года, оплата – 12,71 фунта стерлингов в час при минимуме 32 часа в неделю. Стоимость визы – 319 фунтов, авиабилет оплачивается отдельно.

Кандидаты должны быть старше 18 лет, иметь хорошее знание русского языка и удовлетворительное физическое и психологическое состояние. HOPS приветствует заявки от женщин. Лица, уже работавшие в Великобритании по программе HOPS, должны связываться с оператором напрямую.

Отбор полностью проводит HOPS, Центр трудоустройства участия не принимает. Программа бесплатна; за любые попытки взимания платы или мошенничество следует сообщать на Complaints@hopsls.com.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353810/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек и Лондон договорились о сотрудничестве по критически важным минералам
Перечень сезонных работ утвердили в Кыргызстане
В Великобритании намерены ужесточить политику предоставления убежища
В Британии криптокоролеву из Китая приговорили к почти 12 годам тюрьмы
Беспрецедентный случай в Британии: король Карл III лишил титула принца Эндрю
Сомнительные связи. Брат короля Британии не будет использовать титул герцога
Сотрудничать с экспортно-кредитным агентством Британии UKEF намерен Кыргызстан
Президент Кыргызстана провел несколько встреч на полях сессии Генассамблеи ООН
Великобритания ввела санкции против «Капитал Банка» и криптобирж Кыргызстана
Великобритания ввела на сайтах проверку возраста для защиты детей от порнографии
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и&nbsp;снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и снег
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса
В&nbsp;мечетях Кыргызстана прочитали молитву с&nbsp;просьбой послать Кыргызстану снег В мечетях Кыргызстана прочитали молитву с просьбой послать Кыргызстану снег
Бизнес
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
8 декабря, понедельник
15:18
В Казахстане опрокинулся автобус с узбекистанцами: пять человек погибло В Казахстане опрокинулся автобус с узбекистанцами: пять...
15:12
Программа продумана, учителей обучают. Минпросвещения о переходе на 12-летку
15:10
Пограничников Кыргызстана подготовили к противодействию взрывным угрозам
15:07
В Кыргызстане открывается онлайн-регистрация на сезонные работы в Великобритании
15:05
На границе Таиланда и Камбоджи возобновились боевые столкновения