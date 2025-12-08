Главную елку Бишкека зажгут 15 декабря

Сотрудники муниципалитета активно готовятся к официальному зажжению главного символа Нового года. По словам вице-мэра столицы Виктории Мозгачевой, 35-метровую красавицу на площади Ала-Тоо устанавливают не первый год.

В целях экономии городского бюджета используются те игрушки и украшения, которые есть в наличии.

«Конечно, с учетом изношенности мы стараемся обновлять украшения. Ежегодно оформление главного символа Нового года меняется, но чаще всего выбираем более классическое», — делится чиновница.

С 15 декабря до 15 января, помимо елки, на центральной площади развернет свою работу прогулочная зона с фуд-кортами, домиками Аяз аты и Санта-Клауса. Также к вводу в эксплуатацию готовится большой каток.

По ее словам, в прошлом году елку украсили под цвет флага страны. В этом — под цвет символики Бишкека и с учетом ее нынешнего местоположения. Также цветовая гамма украшений должна сочетаться с постаментом памятника Манасу, рядом с которым она и находится.

«Этой зимой площадь Ала-Тоо станет культурным местом притяжения молодежи, детей, горожан и гостей столицы, поэтому каток решили оставить до февраля», — отмечает Виктория Мозгачева.

Она подчеркнула, что из бюджета на оформление площади и елки не потрачено ни тыйына. Все расходы, в том числе и коммунальные, берут на себя предприниматели.

Вице-мэр добавила, что сотрудники муниципалитета совместно с ГУВД будут регулировать центр локально. Поэтому днем 15 декабря и в новогоднюю ночь дорога будет перекрываться, а в другие дни регулироваться в зависимости от числа гостей на площади.

Виктория Мозгачева также ответила на часто задаваемый вопрос бишкекчан, почему в этом году елку установили в непривычной для нее локации. «Елку переставили к памятнику Манасу для того, чтобы высвободить как можно больше места для катка», — сказала она.