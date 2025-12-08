Главную елку Бишкека зажгут 15 декабря

Сотрудники муниципалитета активно готовятся к официальному зажжению главного символа Нового года. По словам вице-мэра столицы Виктории Мозгачевой, 35-метровую красавицу на площади Ала-Тоо устанавливают не первый год.
В целях экономии городского бюджета используются те игрушки и украшения, которые есть в наличии.
«Конечно, с учетом изношенности мы стараемся обновлять украшения. Ежегодно оформление главного символа Нового года меняется, но чаще всего выбираем более классическое», — делится чиновница.
С 15 декабря до 15 января, помимо елки, на центральной площади развернет свою работу прогулочная зона с фуд-кортами, домиками Аяз аты и Санта-Клауса. Также к вводу в эксплуатацию готовится большой каток.
«Этой зимой площадь Ала-Тоо станет культурным местом притяжения молодежи, детей, горожан и гостей столицы, поэтому каток решили оставить до февраля», — отмечает Виктория Мозгачева.
Она подчеркнула, что из бюджета на оформление площади и елки не потрачено ни тыйына. Все расходы, в том числе и коммунальные, берут на себя предприниматели.
Вице-мэр добавила, что сотрудники муниципалитета совместно с ГУВД будут регулировать центр локально. Поэтому днем 15 декабря и в новогоднюю ночь дорога будет перекрываться, а в другие дни регулироваться в зависимости от числа гостей на площади.