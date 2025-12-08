Молодежь призывают принять участие в глобальном опросе ООН на тему безопасности

ООН запускает глобальное исследование на тему «Молодежь, мир и безопасность». Об этом 24.kg сообщили в офисе организации в КР.

В ООН призывают молодежь Кыргызстана принять активное участие в опросе. Он пройдет сегодня в течение часа.

«Именно ваши идеи лягут в основу новой мировой стратегии, которая определит возможности молодого поколения на годы вперед. Каждый может высказать свое мнение, проголосовать за идеи других участников, провести безопасный цифровой диалог с поддержкой ИИ», — говорится в сообщении.

