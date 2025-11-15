16:19
До 80 тысяч сомов. Размер зарплаты учителя после повышения назвал Садыр Жапаров

Государство высоко оценивает роль учителей в процессе обновления системы образования. Об этом заявил президент Садыр Жапаров во время церемонии открытия соцобъектов на территории госрезиденции «Ала-Арча».

По данным его пресс-службы, Садыр Жапаров отметил, что сейчас средняя заработная плата учителей составляет 26 тысяч сомов, а с 1 апреля 2026 года после повышения она будет около 40 тысяч сомов.

«В городских школах учитель со средним образованием, недавно пришедший на работу и не имеющий опыта, будет получать около 22 тысяч сомов после повышения. В сельской местности учитель кыргызского языка с квалификацией «бакалавр», работающий в средней школе, получает сейчас 23 тысячи 151 сом, а после повышения станет получать 27 тысяч 360 сомов. В отдаленной горной местности учитель математики с высшим образованием, работающий в средней школе, получает сейчас 65 тысяч 809 сомов, а после повышения его зарплата составит 80 тысяч 860 сомов», — сказал президент.

Максимум 72 тысячи сомов. От чего зависит зарплата школьного учителя в КР

Он отметил, что при активном участии родителей, их тесном сотрудничестве со школой и поддержке педагогов дети вырастут не только образованными, но и воспитанными, патриотичными гражданами.

Глава государства выразил уверенность, что в будущем по всей стране построят современные школы, детские сады и медицинские учреждения, что позволит обеспечить каждому гражданину право на образование и здравоохранение.

Ранее сообщалось, что минимальная заработная плата учителя по Кыргызстану в настоящее время составляет 12 тысяч сомов, максимальная — 72 тысячи. 
