Общество

Нехватка учителей. В школы КР направили более 1,2 тысячи выпускников вузов

В 2025 году 1 тысяча 222 выпускника вузов Кыргызстана начнут педагогическую деятельность в школах. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра просвещения Надира Джусупбекова.

По ее словам, в конце 2024/25 учебного года не хватало 947 учителей. «Мы собрали заявки по всем районам и городам и распределили выпускников вузов. В начале сентября станет известно более точно, сколько учителей еще не хватает в стране», — сказала Надира Джусупбекова.

Она добавила, что чаще не хватает учителей математики, русского языка и истории.

«Мы стараемся не допускать, чтобы учителя с несоответствующей квалификацией вели замену. Есть хорошая практика, когда педагоги после повышения квалификации могут вести «близкие» предметы, например физику и математику. У учителей STEM-предметов повышенная зарплата. В помощь нам в Кыргызстане работают учителя из Российской Федерации, мы намерены в этом плане расширять сотрудничество. Еще одна хорошая практика в мире — дуальное обучение, когда студенты последнего курса, хорошо знающие свой предмет, помогают решать проблему нехватки кадров и работают в школах», — отметила Надира Джусупбекова.

По ее данным, в новом 2025/26 учебном году в школах Кыргызстана будут обучаться более 1,5 миллиона детей. Всего в стране функционирует 2 тысячи 394 школы (из них 224 — частные), где трудятся более 93 тысяч учителей.

В новом учебном году почти 3 тысячи педагогов, работавших по программе дошкольной подготовки «Наристе», начнут вести занятия в начальных классах на полной нагрузке. Это позволит восполнить нехватку учителей и перевести часть кадров из сферы дошкольного образования в начальное звено.
