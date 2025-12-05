15:24
Общество

Китай выделяет 15 стипендий для граждан Кыргызстана

Китайская Народная Республика выделяет 15 правительственных стипендий для граждан Кыргызстана для обучения в ведущих университетах КНР по программам бакалавриата, языковой стажировки, магистратуры и докторантуры в 2026/2027 учебном году. Об этом сообщает Министерство науки, высшего образования и инноваций КР.

По данным ведомства, гранты предоставляются в рамках межведомственного соглашения о сотрудничестве в области образования, подписанного 16 декабря 2015 года в Пекине.

Финансирование включает:

  • обучение;
  • проживание;
  • ежемесячное стипендиальное пособие;
  • медицинскую страховку.

Авиаперелет и оформление визы не входят в пакет стипендии и оплачиваются самостоятельно.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе доступна на портале: student.edu.gov.kg.
