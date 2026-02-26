В 130 миллионов сомов оценили ущерб экологии Кыргызстана за год

В Кыргызстане в 2025 году выявили 10 тысяч 666 нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По его данным, ведомство выдало 1 тысячу 981 предписание, что позволило ликвидировать 7 тысяч 777 нарушений. Общая сумма ущерба, причиненного государству, достигла 130 миллионов 961 тысячу сомов.

В 2025 году инспекторы провели 3 тысячи 619 проверок субъектов предпринимательства, по результатам которых составили аналогичное количество актов.

Штрафные санкции и показатели взыскания

По фактам правонарушений сотрудники составили 4 тысячи 547 протоколов и наложили штрафы на общую сумму 73 миллиона 710 тысяч сомов. На 31 декабря 2025 года ведомство взыскало 66 миллионов 145 тысяч сомов (89,7 процента).

Кроме того, министерство предъявило 474 иска за причинение вреда окружающей среде на сумму 57 миллионов 251 тысячу сомов. С учетом дел прошлых лет исполнение по искам составило 35 миллионов 341,3 тысячи сомов (61,6 процента).

Распределение нарушений по секторам:

земельные ресурсы: 451 факт (ущерб 48 миллионов 926 тысяч сомов);

атмосферный воздух: 1 тысяча 30 фактов (22 миллиона 60 тысяч сомов);

животный мир: 1 тысяча 31 факт (11 миллионов 627 тысяч сомов);

отходы: 809 фактов (11 миллионов 720 тысяч сомов);

промышленная безопасность: 548 фактов (10 миллионов 706 тысяч сомов).

Защита воздуха и радиационный контроль

Фото Министерство природных ресурсов экологии и технического контроля. Проверка выхлопов автомобилей

В рамках обеспечения радиационной безопасности эксперты 51 раз участвовали в работе межведомственных комиссий на железнодорожном КПП «Каинды». Они замерили радиационный фон минеральных удобрений в 159 вагонах.