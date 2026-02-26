12:52
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Общество

В 130 миллионов сомов оценили ущерб экологии Кыргызстана за год

В Кыргызстане в 2025 году выявили 10 тысяч 666 нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По его данным, ведомство выдало 1 тысячу 981 предписание, что позволило ликвидировать 7 тысяч 777 нарушений. Общая сумма ущерба, причиненного государству, достигла 130 миллионов 961 тысячу сомов.

В 2025 году инспекторы провели 3 тысячи 619 проверок субъектов предпринимательства, по результатам которых составили аналогичное количество актов.

Штрафные санкции и показатели взыскания

По фактам правонарушений сотрудники составили 4 тысячи 547 протоколов и наложили штрафы на общую сумму 73 миллиона 710 тысяч сомов. На 31 декабря 2025 года ведомство взыскало 66 миллионов 145 тысяч сомов (89,7 процента).

Кроме того, министерство предъявило 474 иска за причинение вреда окружающей среде на сумму 57 миллионов 251 тысячу сомов. С учетом дел прошлых лет исполнение по искам составило 35 миллионов 341,3 тысячи сомов (61,6 процента).

Распределение нарушений по секторам:

  • земельные ресурсы: 451 факт (ущерб 48 миллионов 926 тысяч сомов);

  • атмосферный воздух: 1 тысяча 30 фактов (22 миллиона 60 тысяч сомов);

  • животный мир: 1 тысяча 31 факт (11 миллионов 627 тысяч сомов);

  • отходы: 809 фактов (11 миллионов 720 тысяч сомов);

  • промышленная безопасность: 548 фактов (10 миллионов 706 тысяч сомов).

Защита воздуха и радиационный контроль

Министерство природных ресурсов экологии и технического контроля
Фото Министерство природных ресурсов экологии и технического контроля. Проверка выхлопов автомобилей
Особое внимание ведомство уделяло качеству атмосферного воздуха. Инспекторы выявили 260 нарушений в этой сфере и наложили штрафы на 6 миллионов 478 тысяч сомов. Дополнительно специалисты проверили 472 автомобиля на уровень вредных выбросов, зафиксировав 231 правонарушение.

В рамках обеспечения радиационной безопасности эксперты 51 раз участвовали в работе межведомственных комиссий на железнодорожном КПП «Каинды». Они замерили радиационный фон минеральных удобрений в 159 вагонах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363670/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
За оскорбление и нагрузку учителей штрафы увеличат в разы
КР приняла участие в обсуждении концепции региональной платформы «зеленых школ»
В 2025 году в горной отрасли Кыргызстана аннулировали 320 лицензий
За экологические нарушения в автопарке оштрафовали бишкекскую компанию
Бишкек без фильтров: почему замена кустарников газонами губит экологию города
В Бишкеке за безбилетный проезд в автобусах оштрафовали 369 человек
В ГУОБДД объяснили отсутствие уведомлений и фото штрафов «Безопасного города»
Бишкекчанин просит наладить понятный механизм работы «Безопасного города»
Природа после нас. Пейзаж как разговор об ответственности
Сервисный сбор отменили, но цены растут: кафе и ресторанам грозят крупные штрафы
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на 23-25 февраля
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от&nbsp;17&nbsp;процентов годовых для юрлиц и&nbsp;ИП Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП
Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в&nbsp;Москве Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в Москве
26 февраля, четверг
12:45
В 2026 году свыше 20 тысяч семей смогут получить жилье по госипотеке В 2026 году свыше 20 тысяч семей смогут получить жилье...
12:41
В Кыргызстане 1,2 тысячи плательщиков алиментов не исполняют свои обязательства
12:30
Новый глава Минводсельпрома продолжит политику предшественника
12:22
Депутат: Многие кыргызстанцы страдают от деятельности запрещенных онлайн-казино
12:19
Открытие моста на Жибек Жолу в Бишкеке откладывается из-за экспертизы и погоды