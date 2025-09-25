14:57
USD 87.45
EUR 102.95
RUB 1.05
Общество

В городе Ош начато строительство нового спортивного комплекса

В селе Жапалак города Оша стартовало строительство нового спортивного комплекса, сообщает Минстрой.

По его данным, проект реализуется департаментом жилищно-гражданского строительства и финансируется из республиканского бюджета. Стоимость объекта составляет 82 миллиона сомов.

Минстроя
Фото Минстроя. Спорткомплекс

Согласно Генеральному плану, комплекс будет состоять из двух корпусов — блоков «А» и «Б». В нем предусмотрены современные помещения, включая кабинет тренера, спортивный, борцовский и дополнительные тренировочные залы.

Строительно-монтажные работы выполняются подрядной организацией ОсОО «Байсал Курулуш».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344907/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
Готов эскиз нового спортивного комплекса в Балыкчи
После обращения к Камчыбеку Ташиеву в Токмаке начали строить спорткомплекс
В Бишкеке Садыр Жапаров принял участие в открытии спорткомплекса «Алга»
В Бишкеке трансформировали 7,5 гектара земли под строительство спорткомплекса
Мэр Бишкека проверил строительство крупных спортивных объектов
В Бишкеке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Сокулуке частники вернули государству
Кербен шаарында 275 миллион сомго спорт комплекси курулат
На Иссык-Куле построят мультифункциональный спорткомплекс
В селе Кегети Чуйского района завершили долгострой спортивного комплекса
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Бизнес
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
25 сентября, четверг
14:48
В городе Ош начато строительство нового спортивного комплекса В городе Ош начато строительство нового спортивного ком...
14:45
ОсОО «ЭлКат» опровергает резкое падение скорости интернета в Кыргызстане
14:42
В КР предусмотрели 100 миллионов сомов на кредиты по развитию питомников
14:40
Новый автобусный маршрут соединит жилмассивы «Келечек» и «Умут» в Бишкеке
14:38
Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Папуа — Новой Гвинеей