В городе Ош начато строительство нового спортивного комплекса

В селе Жапалак города Оша стартовало строительство нового спортивного комплекса, сообщает Минстрой.

По его данным, проект реализуется департаментом жилищно-гражданского строительства и финансируется из республиканского бюджета. Стоимость объекта составляет 82 миллиона сомов.

Фото Минстроя. Спорткомплекс

Согласно Генеральному плану, комплекс будет состоять из двух корпусов — блоков «А» и «Б». В нем предусмотрены современные помещения, включая кабинет тренера, спортивный, борцовский и дополнительные тренировочные залы.

Строительно-монтажные работы выполняются подрядной организацией ОсОО «Байсал Курулуш».