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Общество

Готов эскиз нового спортивного комплекса в Балыкчи

Фото Минстроя . Эскиз нового спортивного комплекса в Балыкчи

Балыкчинское городское управление по градостроительству и архитектуре разработало эскизный проект нового современного спортивного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.

Согласно их данным, по проекту в комплексе предусмотрены:

  • спортивный зал на 350 мест,

  • залы для бокса, фитнеса, борьбы, шахмат, тенниса, танцев и йоги.

Как отмечается, фасад здания будет выполнен в современном стиле с применением светлых, экологически чистых материалов и больших стеклянных панелей, что обеспечит естественное освещение и визуальную легкость конструкции.

Также в Минстрое подчеркнули, что строительство этого комплекса станет важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры региона и продвижении активного образа жизни среди населения. Он не только улучшит внешний облик города, но и сделает его более современным и привлекательным для жителей и гостей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336711/
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