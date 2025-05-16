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Общество

В Бишкеке трансформировали 7,5 гектара земли под строительство спорткомплекса

В Бишкеке трансформировали 7,5 гектара земли под строительство спортивно-образовательного комплекса. Постановление кабмина опубликовано в газете «Эркин-Тоо».

Земли переведены из категории сельскохозяйственного назначения в категорию населенных пунктов. Участок расположен в контуре № 199 (предположительно район села Кок-Жар). Земля находится в государственной собственности.

Мэрии поручено обеспечить строительство и использование участка строго по назначению, реализовать инженерные решения по отводу дождевых и талых вод, а также по сейсмоустойчивости.

Документ вступает в силу через 10 дней после официальной публикации. Контроль за реализацией постановления возложен на администрацию президента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329325/
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