Пост, кутья и колядки: как православные Кыргызстана встретят Рождество 7 января

Завтра, 7 января, православные Кыргызстана отметят великий праздник — Рождество Христово. Этот день, являющийся официальным выходным в республике, символизирует окончание 40-дневного Рождественского поста и завершение январских каникул.

Откуда берет начало праздник?

Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа, которого христиане считают Спасителем человечества. Он появился на свет в небольшом иудейском городке Вифлееме.

Согласно Писанию, Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме во время проходившей тогда переписи населения. Город был переполнен людьми, и мест для ночлега в домах не было. Поэтому Мария и ее муж Иосиф расположились в хлеву, где ночевали вместе с домашними животными. Там же на свет и появился Иисус Христос.

В момент рождения Христа на небе появилась звезда, которая указала волхвам (мудрецам) путь к младенцу. Первыми из людей ему пришли поклониться пастухи. Мудрецы пришли в хлев и преподнесли будущему Спасителю свои дары: золото, ладан и смирну (особое благовонное масло).

Что происходит перед Рождеством?

Рождеству предшествует 40-дневный пост, который соблюдают православные. Смысл воздержания в том, чтобы достойно встретить праздник. В ночь перед Рождеством завершается пост и начинается подготовка к празднику.

Работать запрещалось. Согласно церковным правилам и народной традиции, в канун Рождества нельзя принимать пищу до появления на небе первой звезды, в память о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь.

Как отмечают праздник?

В ночь перед Рождеством в церквях обязательно проходят праздничные богослужения. В Бишкеке они состоятся в Свято-Воскресенском кафедральном соборе, находящемся на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Тоголока Молдо, и Храме Святого равноапостольного великого князя Владимира в 12-м микрорайоне.

Верующие посещают службу, чтобы встретить праздник в молитве. После они проводят время в кругу родных и близких.

Что принято ставить на стол?

В рождественском меню главное место занимает кутья (сочиво). Это традиционное угощение. Именно с него начинают трапезу 7 января. Блюдо состоит из зерен пшеницы, орехов, меда, сухофруктов и мака. Кутья символизирует богатство, семейный достаток и вечную жизнь.

В остальном же единых правил, как следует накрывать стол, нет. Главное, чтобы рождественский стол был особенно щедрым и богатым после долгого поста. Кроме того, считается, что к рождественскому столу надо приглашать всех, кому это необходимо.

Колядки и приметы

В сочельник, накануне Рождества, у православных христиан традиционно принято колядовать. По окончании церковной службы молодежь наряжалась в костюмы и ходила в гости к соседям, распевая песни с пожеланиями здоровья и счастья. Хозяева домов предлагали гостям угощения или деньги.

С Рождеством связано и много народных поверий и примет. Например, обращают внимание на то, какой гость первым перешагнет порог дома утром 7 января. И если это мужчина, то весь год хозяевам весь год будут сопутствовать удача и благополучие. На Рождество внимательно следили и за погодой: мороз предвещал крепкое здоровье, а иней на ветвях означал хороший урожай.