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Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Рождеством Христовым

Православные кыргызстанцы в ночь с 6 на 7 января отмечают один из величайших праздников в христианской традиции — Рождество Христово.

Исторически сложилось, что религиозное торжество в сознании людей слилось с зимним древнеславянским праздником в честь духов-предков — святками. Поэтому в празднике Рождества сохранились «святочные» обряды.

День, предшествующий Рождеству, называют Сочельником — от слова «сочиво», что означает буквально «растительное масло». Сочивом называли и кашу с растительным маслом и овощами. Накануне Рождества идет пост, и полагается есть только сочиво и никакой другой пищи до сумерек, то есть до появления Вифлеемской звезды, под которой, как указано в Библии, родился Сын Божий Иисус Христос, посланный на Землю, чтобы искупить грехи человечества.

К концу XIX века непременным атрибутом Рождества стала украшенная елка, а с начала XX века подарки стал носить российский аналог западного Санта-Клауса — Дед Мороз.

По сути, Рождество — это семейный и очень мирный праздник, праздник тихой радости и мечты, добрая сила которого способна творить настоящие чудеса.

Это символ бесконечности мира, его постоянного преображения. И это прекрасно. Пусть эта вера помогает людям жить, работать, воспитывать детей и противостоять всем невзгодам и печалям, которые уготованы им судьбой.

Здоровья и силы духа, душевного равновесия, мира и радости, достатка и благополучия мы желаем всем кыргызстанцам.

Пусть сбываются все ваши заветные мечты. С Рождеством!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315766/
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