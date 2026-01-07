24.kg поздравляет кыргызстанцев с Рождеством Христовым!

Коллектив информационного агентства 24.kg искренне поздравляет вас со светлым праздником Рождества Христова!

Этот день, 7 января, ежегодно объединяет нас вокруг вечных ценностей — добра, милосердия и заботы о ближнем. В нашей многонациональной стране Рождество стало праздником, который подчеркивает единство нашего народа и уважение к традициям друг друга.

В этот январский день мы желаем вам и вашим близким душевного тепла. Пусть свет Рождественской звезды наполнит каждый дом надеждой и принесет согласие. Мы верим, что искренние поступки и поддержка делают нашу жизнь и наш общий дом — Кыргызстан — лучше и сильнее.

Желаем вам в эти праздничные дни крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, мира, благополучия и достатка, взаимопонимания в семьях и верных друзей рядом.

Пусть праздник подарит вам только добрые вести и радостные встречи!

С теплыми пожеланиями, редакция 24.kg.