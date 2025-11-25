Мелания Трамп приняла в Белом доме главную рождественскую елку США

Первая леди США Мелания Трамп приняла в Белом доме главную рождественскую елку.

Напомним, почти 60 лет елку выбирает на конкурсе профильная ассоциация. В этом году победила ферма из штата Мичиган.

Супруга президента Соединенных Штатов осмотрела дерево, привезенное на конной повозке, и пообщалась с кучерами в черных цилиндрах и фраках.

Елку поставят в президентском парке. Торжественная церемония зажжения огней на дереве пройдет 4 декабря в присутствии Дональда Трампа. Туда приглашают всех желающих, а билеты разыгрывают с помощью лотереи.

Еще одну елку поставят внутри резиденции. По традиции первая леди будет лично выбирать украшения для нее.