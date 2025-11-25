13:10
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.11
Общество

Мелания Трамп приняла в Белом доме главную рождественскую елку США

Первая леди США Мелания Трамп приняла в Белом доме главную рождественскую елку.

Напомним, почти 60 лет елку выбирает на конкурсе профильная ассоциация. В этом году победила ферма из штата Мичиган.

Супруга президента Соединенных Штатов осмотрела дерево, привезенное на конной повозке, и пообщалась с кучерами в черных цилиндрах и фраках.

Елку поставят в президентском парке. Торжественная церемония зажжения огней на дереве пройдет 4 декабря в присутствии Дональда Трампа. Туда приглашают всех желающих, а билеты разыгрывают с помощью лотереи.

Еще одну елку поставят внутри резиденции. По традиции первая леди будет лично выбирать украшения для нее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352123/
просмотров: 448
Версия для печати
Материалы по теме
Энергосберегающие украшения. Бишкек начали оформлять к Новому году
В Бишкеке начали устанавливать главную новогоднюю елку
Мелания Трамп рассказала, что Путин ответил на ее письмо о детях в Украине
Дорогой президент Путин. Стало известно, о чем письмо главе РФ Мелании Трамп
Дональд Трамп передал Владимиру Путину письмо от своей супруги Мелании
В Сети обсуждают первое официальное фото супруги президента США Мелании Трамп
Президент поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Рождеством Христовым
Развлечения на Святки. Гадания, которые помогут предсказать будущее
Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
Популярные новости
Рост ОРВИ. Когда в&nbsp;школах Кыргызстана могут ввести карантин Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Сократить количество аптек в&nbsp;Кыргызстане предлагает глава Минздрава Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава
Бизнес
Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
25 ноября, вторник
13:03
КР присоединилась к Самаркандской декларации по сохранению дикой природы ЦА КР присоединилась к Самаркандской декларации по сохране...
13:00
Садыр Жапаров и Владимир Путин: как часто встречались главы Кыргызстана и России
12:33
Мелания Трамп приняла в Белом доме главную рождественскую елку США
12:03
Саммит ОДКБ в Бишкеке. Гражданам советуют заранее выезжать в аэропорт «Манас»
11:50
Карачолоков, Эралиев и Царев: новые тренеры сборной КР по греко-римской борьбе