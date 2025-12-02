Как украсили Белый дом к Рождеству, показала Мелания Трамп

Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп представила декор Белого дома для первого Рождества после возвращения в резиденцию.

Уточняется, что тематика праздника в этом году — «Дом там, где сердце». Декор также отсылает к отмечаемому в следующем году 250-летию подписания Декларации независимости и основания США.

Несколько десятков добровольцев из всей страны помогли украсить залы президентской резиденции. На декор ушли 75 венков, 51 елка, более 200 метров гирлянд, более 7,5 километра лент, множество золотых звезд, бабочек и других элементов.

Главная рождественская елка Белого дома в Голубой комнате украшена золотыми звездами в честь семей, потерявших родных при исполнении служебных обязанностей. Традиционно официальная елка символизирует каждый штат и территорию, и в этом году на ней появились изображения официальной птицы и цветка каждого штата.

Для декора деревьев в Восточной комнате использованы красный, синий и белый цвета, а также национальная символика, включая верхушки в виде золотых орлов, чтобы подчеркнуть приближающееся празднование America 250.

В Зеленой комнате выставлены большие портреты первого и нынешнего президентов Джорджа Вашингтона и Дональда Трампа, каждый из которых изготовлен из более чем 6 тысяч деталей головоломки Lego.

На рождественской елке американского лидера в Овальном кабинете представлены все рода войск.

Красную комнату украшают тысячи синих бабочек, символизирующих инициативы первой леди Be Best в поддержку молодого поколения и Fostering the Future в поддержку детей, воспитывающихся в приемных семьях.

Главным украшением праздника станет пряничный Белый дом, выставленный в парадной столовой. На его изготовление ушли 54 килограмма имбирных пряников, 45 килограммов сахарной пасты, 4,5 килограмма шоколада и 2,2 килограмма глазури.