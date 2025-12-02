11:04
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Власть

Как украсили Белый дом к Рождеству, показала Мелания Трамп

Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп представила декор Белого дома для первого Рождества после возвращения в резиденцию.

Уточняется, что тематика праздника в этом году — «Дом там, где сердце». Декор также отсылает к отмечаемому в следующем году 250-летию подписания Декларации независимости и основания США.

Несколько десятков добровольцев из всей страны помогли украсить залы президентской резиденции. На декор ушли 75 венков, 51 елка, более 200 метров гирлянд, более 7,5 километра лент, множество золотых звезд, бабочек и других элементов.

Главная рождественская елка Белого дома в Голубой комнате украшена золотыми звездами в честь семей, потерявших родных при исполнении служебных обязанностей. Традиционно официальная елка символизирует каждый штат и территорию, и в этом году на ней появились изображения официальной птицы и цветка каждого штата.

Для декора деревьев в Восточной комнате использованы красный, синий и белый цвета, а также национальная символика, включая верхушки в виде золотых орлов, чтобы подчеркнуть приближающееся празднование America 250.

В Зеленой комнате выставлены большие портреты первого и нынешнего президентов Джорджа Вашингтона и Дональда Трампа, каждый из которых изготовлен из более чем 6 тысяч деталей головоломки Lego.

На рождественской елке американского лидера в Овальном кабинете представлены все рода войск.

Красную комнату украшают тысячи синих бабочек, символизирующих инициативы первой леди Be Best в поддержку молодого поколения и Fostering the Future в поддержку детей, воспитывающихся в приемных семьях.

Главным украшением праздника станет пряничный Белый дом, выставленный в парадной столовой. На его изготовление ушли 54 килограмма имбирных пряников, 45 килограммов сахарной пасты, 4,5 килограмма шоколада и 2,2 килограмма глазури.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353073/
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
Мелания Трамп приняла в Белом доме главную рождественскую елку США
Мелания Трамп рассказала, что Путин ответил на ее письмо о детях в Украине
Дорогой президент Путин. Стало известно, о чем письмо главе РФ Мелании Трамп
Дональд Трамп передал Владимиру Путину письмо от своей супруги Мелании
В Сети обсуждают первое официальное фото супруги президента США Мелании Трамп
Президент поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Рождеством Христовым
Развлечения на Святки. Гадания, которые помогут предсказать будущее
Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
В Германии внедорожник въехал в толпу на рождественской ярмарке, есть погибшие
Популярные новости
Кто станет депутатом&nbsp;&mdash; предварительный список из&nbsp;90&nbsp;кандидатов в&nbsp;Жогорку Кенеш Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Мэр Бишкека устроил разнос в&nbsp;автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;, Mastercard и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум «Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
&laquo;Айыл Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;лизингу: техника стала доступнее «Айыл Банк» снижает ставки по лизингу: техника стала доступнее
2 декабря, вторник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 2 декабря Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 2 декаб...
10:49
«Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
10:42
Как украсили Белый дом к Рождеству, показала Мелания Трамп
10:17
Почти вся сборная КР по боксу лишилась участия в чемпионате мира: не дали визу
10:00
Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос