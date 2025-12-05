В Бишкеке 5 декабря облачно. Температура воздуха днем ожидается +8 градусов.

У кого намечается той

Талантбек Иманов

Родился 5 декабря 1986 года. Специальный представитель президента по особым поручениям.

Памятные даты

Киргизская АССР преобразована в Киргизскую ССР

Фото 24.kg. Выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек» в Доме-музее Фрунзе, апрель 2018 года

По национально-территориальному размежеванию советских республик Средняя Азия 14 октября 1924 года образована в Кара-Киргизскую АО (25 мая 1925-го переименована в Киргизскую АО) — автономная область в составе РСФСР, 1 февраля 1926 года преобразована в Киргизскую АССР, а 5 декабря 1936-го — в Киргизскую ССР.

Из союзных республик Киргизская ССР была седьмой по площади. Ее территория — 198,5 тысячи квадратных километров.

Столица — город Фрунзе (ныне Бишкек).

Международный день добровольцев

В 1985-м Генеральная Ассамблея ООН предложила ежегодно отмечать 5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, или Международный день добровольцев.

Добровольцы (волонтеры) — это люди, которые тратят свое свободное время на благо общества. Сферы деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную работу добровольцев, поистине многочисленны и разнообразны.

Во Всемирной декларации добровольцев сказано, что они имеют право посвящать свои талант, время, энергию индивидуальным и коллективным акциям, не ожидая за это вознаграждения.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Советбек Жумадылов

Фото из интернета. Советбек Жумадылов

Родился 5 декабря 1932 года в селе Тепке (ныне Тюпский район). Народный артист и заслуженный артист Киргизской ССР.

С 1953-го был в труппе Киргизского драматического театра (ныне Кыргызский национальный академический драмтеатр имени Токтоболота Абдумомунова), где трудился до конца своей жизни, в том числе в качестве художественного руководителя.

Сыграл десятки драматических, трагических и комедийных ролей. Создатель образов Владимира Ленина, Отелло, Эзопа, Омара Хайяма, Токтогула.

В кино с 1955 года. Снялся в таких фильмах, как «Джура», «Небо нашего детства», «Выстрел на перевале Караш», «Алые маки Иссык-Куля», «Каныбек» и других.

Умер 24 марта 2001-го.

Родился профессор Акматбек Джаманбаев

Фото open.kg. Акматбек Джаманбаев

Родился 5 декабря 1933 года. Доктор технических наук, профессор, отличник энергетики и электрификации СССР, отличник народного образования Киргизской ССР.

Работал заведующим кафедрой, деканом, затем проректором Фрунзенского политехнического института, директором Института комплексного использования природных ресурсов АН Киргизской ССР.

Являлся крупным ученым в области рационального использования теплоэнергетических ресурсов Кыргызстана. При его участии и научном руководстве разработана новая технология получения бездымных, водостойких и термостойких брикетов угля, энергетических и технологических газов из кыргызских углей.

Составитель терминов для кыргызской энциклопедии.

Умер 23 августа 1992-го.

Родился первый энциклопедист Закон Бейшеев

Фото из интернета. Закон Бейшеев

Родился 5 декабря 1936 года. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии по науке и технике.

В 1972-м по решению ЦК Компартии Киргизии направлен в главную редакцию Кыргызской советской энциклопедии, где успешно проработал 44 года в различных должностях.

Под его руководством вышли в свет Кыргызская советская энциклопедия и другие отечественные издания: «Иссык-Куль. Нарын», «Иссык-Куль облусу», «Ошская область», «Фрунзе»; отраслевые — «Физика», «Химия», «Математика», «Биология», «География» и другие.

