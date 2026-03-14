Тайная жизнь трех подруг, катастрофа и боевик. Премьеры каких сериалов смотреть

На следующей неделе (16 — 22 марта) стриминговые платформы представят несколько интересных новинок: от комедии с Мариной Федункив до бразильской драмы о радиационной катастрофе.
Физики и врачи прикладывают все усилия, чтобы сдержать масштабную радиационную катастрофу и спасти тысячи жизней. Драматический сериал основан на реальных событиях.
Героиня Марины Федункив, майор Елизавета Кивер, приезжает в вымышленный город Краснов. Красновский район давно лишился крепкой руки: опера ленивы и циничны, дежурный спит на посту, а статистика раскрываемости летит в пропасть. Но Елизавета Кивер — харизматичная, волевая, но ранимая женщина — никогда не сдается и умеет держать удар, даже если весь мир против нее. С первых дней Лиза понимает, что ее подчиненные — это особая категория людей: опер Кольбан, находящийся в вечном конфликте с трезвостью, Максик — хитрец и любитель «подзаработать» любым способом, и Ваня — романтичный водитель-кинолог без собаки. Вместе они становятся источником бесконечных катастроф, нелепых ситуаций и острых моментов.
Многосерийное анимационное шоу, созданное стриминговой платформой Amazon. Сюжет разворачивается вокруг семнадцатилетнего парня по имени Марк Грэйсон, который узнает, что его биологический отец один из самых сильных супергероев на белом свете. По ходу развития событий главный герой понимает, что получил часть суперсил по наследству. Но как с ними совладать? Марк понятия не имеет, как управлять ими. И уж тем более герой не знает, что совсем скоро на пороге его дома окажется большая опасность.
