Тайная жизнь трех подруг, катастрофа и боевик. Премьеры каких сериалов смотреть

На следующей неделе (16 — 22 марта) стриминговые платформы представят несколько интересных новинок: от комедии с Мариной Федункив до бразильской драмы о радиационной катастрофе.

1 «Неидеальные женщины», триллер, премьера (18 марта)

2 «Гояния: радиационная авария», драма, премьера (18 марта)

Три подруги — Нэнси, Элеонор и Мэри — дружат с университетской скамьи. Со стороны кажется, что их связь нерушима: они успешны, хороши собой и умны. Но идиллия рушится в одночасье, когда Нэнси трагически погибает. Расследование ее смерти становится детонатором, который взрывает внешнее благополучие. Выясняется, что каждая из них жила двойной жизнью, полной лжи и секретов, которые они тщательно скрывали друг от друга. Теперь двум оставшимся подругам предстоит не только найти убийцу, но и заглянуть в темные глубины собственных душ, чтобы понять, можно ли сохранить остатки былой дружбы после всех разоблачений.

Физики и врачи прикладывают все усилия, чтобы сдержать масштабную радиационную катастрофу и спасти тысячи жизней. Драматический сериал основан на реальных событиях.

3 «Парижские фурии», боевик, второй сезон (18 марта)

4 «Гуляй, шальная!», комедия, премьера (16 марта)

В центре событий оказывается молодая девушка по имени Лина, которая готова на все, чтобы отомстить за гибель отца. Преследуя столь опасную цель, девушка оказывается в сетях Фурии — жестокой и властолюбивой женщины, которая является известным миротворцем в криминальном мире Парижа. Фурия пользуется безусловным авторитетом среди преступных группировок в столице Франции. Столкновение с ней меняет жизнь Лины. Теперь и самой главной героине угрожает опасность.

Героиня Марины Федункив, майор Елизавета Кивер, приезжает в вымышленный город Краснов. Красновский район давно лишился крепкой руки: опера ленивы и циничны, дежурный спит на посту, а статистика раскрываемости летит в пропасть. Но Елизавета Кивер — харизматичная, волевая, но ранимая женщина — никогда не сдается и умеет держать удар, даже если весь мир против нее. С первых дней Лиза понимает, что ее подчиненные — это особая категория людей: опер Кольбан, находящийся в вечном конфликте с трезвостью, Максик — хитрец и любитель «подзаработать» любым способом, и Ваня — романтичный водитель-кинолог без собаки. Вместе они становятся источником бесконечных катастроф, нелепых ситуаций и острых моментов.

5 «Непобедимый», мультфильм, четвертый сезон (18 марта)

Многосерийное анимационное шоу, созданное стриминговой платформой Amazon. Сюжет разворачивается вокруг семнадцатилетнего парня по имени Марк Грэйсон, который узнает, что его биологический отец один из самых сильных супергероев на белом свете. По ходу развития событий главный герой понимает, что получил часть суперсил по наследству. Но как с ними совладать? Марк понятия не имеет, как управлять ими. И уж тем более герой не знает, что совсем скоро на пороге его дома окажется большая опасность.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (9 — 15 марта), можно посмотреть здесь.