Общество

Мэр Бишкека запретил своим подчиненным собирать деньги на новогодние подарки

Мэр Айбек Джунушалиев дал поручения всем представителям структурных подразделений о недопустимости сбора денег на новогодние подарки руководителям. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

«Иногда мы слышим, что какой-то руководитель собирает деньги в пакет для нашего заместителя или для аппарата мэрии. Доведите до всех сотрудников: если кто-то будет собирать хоть копейку, чтобы сделать новогодний подарок, то этого руководителя нужно уволить в тот же день. И чтобы я больше не видел ни одного руководителя, ходящего с таким пакетом», — предупредил градоначальник.

Он также напомнил о запрете на корпоративы. «Если кто-то хочет провести вечеринку и имеет много денег, то пусть едет в другие страны и там проводит», — сказал Айбек Джунушалиев.
