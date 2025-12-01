Незаконная установка оборудования: компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов

В Иссык-Кульской области за незаконную установку оборудования компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР.

Как отмечается, проверка выявила, что ОсОО «ЧиЛинг Строй» незаконно установило бетоносмесительный узел на территории карьера, принадлежащего ОсОО «Лонг Хай» в селе Чырпыкты. В результате в отношении ОсОО «ЧиЛинг Строй» возбуждено административное дело и наложен штраф в 200 тысяч сомов.





Министерство строительства призывает компании осуществлять строительные работы только в рамках закона. Оно напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил техники безопасности и технических требований в строительстве.