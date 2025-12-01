12:42
Общество

По состоянию на 1 ноября ежемесячное соцпособие получают 108,4 тысячи человек

В Кыргызстане по состоянию на 1 ноября этого года ежемесячное социальное пособие получают 108,4 тысячи человек. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го (108,7 тысячи) число получателей сократилось на 2 процента, сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Согласно информации, ежемесячное соцпособие предоставляется гражданам, не имеющим права на пенсионное обеспечение и неспособным к трудовой деятельности. К ним относятся дети с инвалидностью до 18 лет, дети, оставшиеся без одного из родителей, дети, оставшиеся без обоих родителей, лица с инвалидностью с детства, а также лица с инвалидностью общего заболевания, матери-героини и пожилые граждане.

Размер ежемесячного социального пособия в зависимости от категории составляет от 2 тысяч до 8 тысяч сомов. В настоящее время средний размер ежемесячного соцпособия по республике составляет 6 тысяч 344,7 сома. На его выплату по состоянию на 1 ноября 2025 года направили 7,2 миллиона сомов.

«Согласно установленному законодательству, размеры государственных пособий для людей, проживающих в населенных пунктах, определяются с применением районных коэффициентов к заработной плате и другим социальным выплатам», — добавили в министерстве.
