Общество

Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение «уезжать»

В Бишкеке активно обсуждают высказывание заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Талантбека Иманакун уулу. В интервью он заявил, что тем, кто недоволен реновацией, транспортной ситуацией или экологией в городе, стоит задуматься о переезде в село или на джайлоо.

Фраза чиновника: «Если ты хочешь дышать свежим воздухом, чувствовать себя свободно, никто тебя не держит — уезжай в село или на джайлоо» вызвала широкий общественный резонанс.

Чтобы узнать отношение горожан к подобным заявлениям, 24.kg провело опрос среди жителей столицы.

Многие бишкекчане признались, что слова замминистра прозвучали для них неприятно.

«Грубовато. Как-то обидно», — сказала участница опроса.

«Это звучит грубо. Бишкек развивается, но развиваться должны и села», — отметила другая девушка.

Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос

«Неприятно слышать такое. Многие приезжают сюда ради работы», — сказала горожанка.

Часть респондентов отметила, что в Бишкеке хватает нерешенных проблем. «Лучше бы занимались смогом», — считает один из опрошенных.

Некоторые горожане считают, что сельская местность действительно может быть альтернативой городской жизни. «На джайлоо хорошо, воздух чистый. И там, и здесь можно жить», — ответил один из участников опроса.
