На улучшение качества воздуха в Кыргызстане потратят $60 миллионов

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора рассказали о мерах по улучшению качества воздуха, развитию климатической политики и системе управления отходами.

По данным ведомства, в рамках улучшения качества атмосферного воздуха распоряжением кабинета министров КР № 221 утвержден обновленный состав межведомственной комиссии по вопросам качества воздуха. Проведено уже 10 заседаний, а также организованы выездные совещания в городах Оше и Манасе для обсуждения проблем на местах. По итогам заседаний приняты важные решения и определены практические меры по снижению уровня загрязнения воздуха.

В рамках международного сотрудничества при поддержке KOICA реализуется проект «Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике» стоимостью $10 миллионов со сроком реализации до 2028 года. При поддержке Всемирного банка также реализуется проект «Улучшение качества воздуха» стоимостью $50 миллионов.

Фото Минприроды КР

Отмечается также, что в целях совершенствования климатической политики указом президента № 105 утверждена концепция экологической безопасности, а постановлением кабмина № 397 — концепция достижения углеродной нейтральности. Кроме того, разработан проект Национального адаптационного плана.

Постановлением № 487 создан координационный совет по вопросам экологии, климата и зеленой экономики. На его заседании утверждены «Третий национально определяемый вклад» и Национальный инвентаризационный отчет, направленные в секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Кыргызская Республика является участником 12 международных экологических конвенций. Законопроект о присоединении к Венским конвенциям по радиационной безопасности прошел третье чтение в Жогорку Кенеше.

Подписаны восемь международных соглашений с Россией, Узбекистаном, Таджикистаном, Кореей, Японией, Китаем, Великобританией и ШОС.

В настоящее время реализуются семь международных проектов в сфере качества воздуха, биоразнообразия и радиационной безопасности. С 17 странами осуществляется техническое и инвестиционное сотрудничество в рамках межправительственных комиссий.

Фото Минприроды КР

В Минприроды добавили, что в целях систематизации управления отходами постановлением № 325 создано государственное предприятие «Экооператор». В рамках механизма расширенной ответственности производителей собрано более 74 миллионов сомов утилизационных платежей.

На местном уровне проведен конкурс «Самый чистый город» и «Самый чистый айыльный аймак». В финал вышли 9 городов и 10 сельских аймаков.

Победителям переданы мусоровозы «Шумкар», линии сортировки отходов и специальная техника.