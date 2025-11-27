В 2024 году количество дел о расторжении брака в КР значительно увеличилось

Семейные споры — одна из наиболее эмоционально трудных категорий дел. По сравнению с 2023 годом, в 2024 году количество дел о расторжении брака значительно увеличилось. Это ясно показывает необходимость усиления мер по сохранению семьи. Об этом заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова 26 ноября заявила на II Международном симпозиуме «Семья и ценности», организованном Кыргызско-Турецким университетом «Манас».

По ее данным, суды проводят целый комплекс мероприятий, направленных на укрепление и сохранение института семьи. Эта работа включает совершенствование семейного законодательства, повышение правовой культуры граждан и содействие мирному урегулированию семейных конфликтов.

Фото Верховного суда. Зампредседателя ВС КР

«Одним из ярких примеров является активное применение судьями института примирения в делах о расторжении брака. Если супруги обращаются в суд с заявлением о разводе, судья предоставляет им возможность для примирения, назначая предусмотренный законом срок. В течение этого времени стороны могут обсудить проблемы, восстановить отношения и сохранить семью.

Такой подход является одной из важных мер, принимаемых судами в целях сохранения института семьи, обеспечения социальной стабильности и защиты прав детей», — сказала Нургуль Бакирова.

Кроме того, заместитель председателя Верховного суда привела примеры из своей профессиональной практики, отметив, что при рассмотрении семейных споров, связанных с расторжением брака, она всегда старалась по возможности примирить супругов. По ее словам, около 70–80 процентов таких дел завершались восстановлением согласия между сторонами и сохранением брака.

Отмечается, что в 2024–2025 годах были внесены значительные изменения в Семейный кодекс и другие законодательные акты: усилена защита прав детей, упрощены судебные процедуры. Супругам без несовершеннолетних детей, трудоспособным и дееспособным, предоставлена возможность урегулировать свои споры в порядке медиации — без обращения в суд, в соответствии с законодательством в сфере медиации.

Вопросы взыскания алиментов также могут быть решены через нотариуса, если отсутствуют дополнительные требования, такие как установление отцовства/материнства. Это существенно экономит время родителей.

«К сожалению, в обществе встречаются случаи, когда трудоспособные взрослые дети не оказывают помощь своим родителям. Если государственным или местным органам власти, а также социальной службе становится известно, что дети, находившиеся под опекой государства и достигшие совершеннолетия, не помогают родителям, они вправе обратиться в суд для взыскания алиментов в пользу родителей.

Усилен контроль и ответственность для неплательщиков алиментов. Например, судебные исполнители могут временно ограничить таких лиц в праве выезда за границу или лишить права управления транспортным средством», — добавила она.