В Казахстане с 1 июля 2026 года мигрантов будут регистрировать по новым правилам

Мигранты в Казахстане будут регистрироваться по новым правилам. Опубликован приказ министра внутренних дел РК.

Согласно новым правилам, утвержденным МВД, мигранты из стран с соглашением о пребывании до 90 суток должны зарегистрироваться в правоохранительном ведомстве не позднее 30 дней после прибытия.

Для регистрации необходимы личные данные, сведения о владельце жилья и адресе проживания. Подтверждение предоставляется владельцем жилья через мобильное приложение.

Основанием для отказа служат неверные сведения, нарушение сроков пребывания или отрицательное решение собственника помещения. Изменение адреса требует перерегистрации в течение пяти рабочих дней.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.