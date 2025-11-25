На круглом столе в Бухаре эксперты из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси и России обсудили причины роста неинфекционных заболеваний (НИЗ) и оценили возможности концепции снижения вреда как дополнения к классической профилактике.

Прямые запреты малоэффективны в борьбе с курением

Урбанизация, загрязнение воздуха, химикаты, радиация и ограниченный доступ к медицине. Эти факторы, по словам участников прошедшего в Бухаре международного экспертного круглого стола, формируют устойчивый рост хронических заболеваний, вызывающих свыше 70 процентов всех смертей в мире.

Среди других значимых факторов риска эксперты из стран СНГ выделили курение. Оно занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваний, но при этом относится к категории рисков, на которые можно воздействовать. Так, для тех, кто продолжает курить, важным дополнением к традиционной профилактике может стать концепция снижения вреда. В случае с курением этот подход предполагает постепенный переход от более вредных табачных изделий к менее вредным альтернативам.

«Прямые запреты малоэффективны. Человеку, который курит 40 лет, бесполезно говорить «не кури». Ему нужны реальные, научно подтвержденные альтернативы, которые действительно могут снизить вред», — отметила врач-онколог из Таджикистана, профессор Саида Умарзода.

Ее позицию поддержал представитель российской Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Григорий Точильников. По наблюдениям эксперта, строгие запреты часто приводят к противоположному эффекту — пациенты уходят к другим врачам или вовсе избегают консультаций. Он подчеркнул, что «золотым стандартом» остается полный отказ от курения. Однако тем, кто не готов бросить, можно предложить альтернативы, исключающие горение. Исследования показывают, что уровень токсичных компонентов в аэрозоле систем нагревания табака ниже на 95 процентов по сравнению с дымом традиционных сигарет. Это делает такие продукты потенциальным инструментом снижения рисков для здоровья курильщиков, не способных отказаться от никотина.

Снижение рисков для здоровья и нагрузки на здравоохранение

О ситуации с НИЗ в Кыргызстане рассказал исполнительный директор Ассоциации «ОПОРА» (Объединение продвижения оптимальных решений и альтернатив) Сардарбек Майрыков.

По данным на 2022 год, доля этих заболеваний в структуре смертности в республике составляет 81,4 процента. В частности, 52 процента случаев приходится на сердечно-сосудистые заболевания, 12,2 процента — на онкологию, 5,5 процента — на болезни органов дыхания. Большая часть этих патологий напрямую или косвенно связана с курением.

Фото организаторов. Исполнительный директор Ассоциации «ОПОРА» Сардарбек Майрыков

«В Кыргызстане мы видим высокую долю смертности от неинфекционных заболеваний, и потому нам требуется не только традиционная профилактика, но и понимание возможностей концепции снижения вреда для тех, кто уже имеет устойчивые вредные привычки. Сегодня это понимание отсутствует, а государственные структуры зачастую не желают признавать необходимость дифференцированного подхода к регулированию различных видов табачных изделий. Сейчас проводятся национальные исследование и опрос, который охватит 10 крупных городов страны. Цель исследования – проанализировать научные данные и международный опыт регулирования изделий с нагреваемым табаком, никотиносодержащих и табачных некурительных изделий и на основании полученных данных выработать рекомендации для госструктур», — отметил Сардарбек Майрыков.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что сочетание традиционных мер профилактики и реалистичных промежуточных решений способно повысить эффективность борьбы с НИЗ. Полный отказ от вредных привычек остается приоритетом. Однако для людей, не готовых к резкому изменению поведения, концепция снижения вреда может стать важным инструментом уменьшения рисков. В масштабах страны такой подход позволит снизить колоссальную нагрузку на систему здравоохранения и сократить расходы государственного бюджета на лечение заболеваний, связанных с вредными привычками.