Technovation: как инновации помогают менять привычки

Дубай снова оправдал звание города будущего — здесь прошел форум Technovation, организованный компанией «Филип Моррис Интернешнл» (ФМИ), где мировые эксперты обсудили, как наука и технологии могут менять общество. От искусственного интеллекта до медицины и устойчивого развития — среди самых обсуждаемых тем оказались и инновации, способные сократить вред от привычек, от которых человечество веками не могло избавиться.

Мероприятие, организованное 8 октября, собрало более 150 участников из разных стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и СНГ. На региональной встрече собрались представители организации, врачи-онкологи, журналисты и эксперты по общественному здоровью.

Главной темой форума стала роль инноваций в снижении вреда от курения. На панельных сессиях выступили президент компании по Юго-Восточной Азии, Ближнему Востоку, Африки и СНГ Фред Де Вильде, профессор онкологии Парижского университета Пьера и Марии Кюри Давид Хайят, вице-президент по коммуникациям и взаимодействию ФМИ Томмазо Ди Джованни, а также другие специалисты в области медицины, науки и технологий.

Онколог Давид Хайят отметил, что сегодня важно не только бороться с вредными привычками, но и снижать их последствия.

По его словам, снижение вреда — один из наиболее перспективных путей в сфере общественного здравоохранения. Он отметил, что инновационные решения, основанные на научных данных, могут помочь сократить риски взрослым курильщикам, которые не хотят полностью отказываться от привычки.

В разных странах уже есть примеры успешных решений: там, где наука и технологии получают поддержку, снижается уровень курения и растет интерес к менее вредным альтернативам.

Форум в Дубае стал площадкой не только для обсуждений, но и для обмена опытом между представителями разных сфер — медицины, технологий, коммуникаций.

Организаторы подготовили для гостей увлекательную программу от выступлений спикеров до нетворкинг-сессий, где журналисты смогли познакомиться с другими коллегами и задать интересующие вопросы экспертам.

Спикеры во время выступления отметили основную причину заболеваний, связанных с курением — высокое содержание вредных химических веществ в сигаретном дыме.

По оценкам экспертов в области здравоохранения, более сотни веществ, образующихся при горении табака, признаны вредными или потенциально опасными для человека. Поэтому курение сигарет остается самым рискованным способом потребления никотина.

«Никотин часто ошибочно ассоциируют с раком, поскольку традиционно его употребляли через сигареты. Сам по себе никотин вызывает привыкание, но не является канцерогеном, и это заблуждение препятствует усилиям общественного здравоохранения и стратегиям снижения вреда. Пора послать четкий сигнал», — добавил Давид Хайят.

Вице-президент по коммуникациям и взаимодействию компании Томмазо Ди Джованни в своем выступлении заявил, что прогресс невозможен без внедрения инноваций. Он подчеркнул, что «инновации без реализации — это просто красивые слова», отметив важность сотрудничества между наукой, государством и бизнесом для достижения реальных результатов.

Участники встречи также обсудили примеры стран, где новые технологии в области снижения вреда уже приносят положительные результаты.

По словам Томмазо Ди Джованни, в ряде государств, где инновации получили поддержку, отмечается устойчивое снижение уровня курения, как например в Италии, Японии, Новой Зеландии, Швеции, Великобритании и США.

В ФМИ отметили, что цель подобных мероприятий — развитие диалога между экспертами, врачами, исследователями и регуляторами для выработки сбалансированных решений в области общественного здоровья.

«Технологии для будущего без курения уже существуют и готовы к переменам, но настоящий прогресс достигается, когда инновации приходят в жизнь людей. Только работая сообща — регулирующие органы, ученые, гражданское общество и потребители — мы сможем преодолеть препятствия и добиться долгосрочных изменений», — отметил Фред Де Вильде.