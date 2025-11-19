Даже две сигареты в день на 50 процентов увеличивают риск сердечного приступа. К такому выводу пришли ученые, которые провели исследование. Отчет опубликован в журнале PLOS Medicine.

Группа ученых проанализировала почти два десятка долгосрочных исследований, в которых приняли участие более 300 тысяч человек из США и Бразилии. У тех, кто выкуривал от двух до пяти сигарет в день, риск сердечного приступа за 15 лет наблюдений увеличился на 50 процентов, а вероятность смерти — на 60 процентов. Среди тех участников исследований, кто выкуривал более 20 сигарет в день, смертность была более чем в три раза выше, чем среди некурящих.



Ученые также выяснили, насколько быстро снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний после отказа от курения. По их подсчетам, наибольший эффект наблюдается в первые 10 лет после отказа от табака. Однако даже спустя 30 лет риск остается выше, чем у людей, которые никогда не курили.