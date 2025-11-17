Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане продолжает расти

В Кыргызстане за неделю, с 10 по 16 ноября, зарегистрировано 7 тысяч 966 случаев ОРВИ и гриппа. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным специалистов, это на 17,3 процента больше, чем за предыдущую неделю.

Из всех заболевших 65,5 процента составляют дети до 14 лет (5,2 тысячи случаев). Госпитализировано 8,5 процента заболевших (679 случаев).

Выше республиканского показателя заболеваемость фиксируется в Бишкеке и Оше, а также в Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской областях.

Продолжается дозорный эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями в столице, Оше и Токмоке.

В отобранных образцах за прошлую неделю выявлено 17 случаев гриппа (16 — гриппа А/H3N2 и 1 — гриппа В) в южной столице и Бишкеке.

Среди острых респираторных вирусных инфекций превалируют аденовирус, риновирус, парагриппы и другие.