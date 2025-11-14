16:49
Общество

BBC извинилась перед Дональдом Трампом, но отказалась платить компенсацию

Британская медиакорпорация BBC принесла извинения Дональду Трампу за неправильно смонтированную речь, но отказалась выплачивать компенсацию. Об этом сообщило издание The Guardian.

BBC оказалась в центре скандала после того, как в документальном фильме Panorama речь Дональда Трампа от 6 января 2021 года была смонтирована так, что ее смысл оказался искажен. Фразы, произнесенные в разное время, были соединены вместе, из-за чего звучали как призыв к насилию.

Адвокаты Трампа потребовали от BBC официальных извинений, опровержения и компенсации в размере $1 миллиарда. Корпорация принесла извинения — в том числе через личное письмо председателя BBC Самира Шаха, но заявила, что платить не будет.

Также фильм «Трамп: второй шанс?» был убран со всех платформ СМИ и медиакорпорация пообещала не показывать его снова.

Ранее сообщали, что речь Трампа в Panorama была смонтирована так, чтобы создать впечатление его поддержки беспорядков на Капитолийском холме. После этой публикации и критики внутри BBC разгорелся скандал, который привел к отставке главы BBC Тима Дэйви.
