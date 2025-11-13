20:35
Соблюдать законы во время выборов призвало кыргызстанцев МВД

МВД призвало кыргызстанцев соблюдать нормы закона и проявлять гражданскую ответственность во время выборов Жогорку Кенеша. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве напомнили, что подкуп избирателей и давление на волеизъявление граждан уголовно наказуемы.

МВД также обратилось к представителям органов власти, педагогам и медработникам с призывом не вмешиваться в избирательный процесс и сохранять нейтралитет.

Гражданам рекомендовали не распространять непроверенную информацию и ориентироваться только на официальные источники.

Напомним, досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут 30 ноября 2025 года.
