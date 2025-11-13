16:05
Общество

Не хватает денег. Глобальный прогресс в борьбе с туберкулезом под угрозой

Несмотря на заметные успехи в диагностике и лечении туберкулеза, нехватка финансирования и неравный доступ к медицинской помощи могут свести на нет достигнутый прогресс. Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в новом докладе.

По данным ВОЗ, в 2024 году туберкулез унес более 1,2 миллиона жизней и затронул около 10,7 миллиона человек, оставаясь одной из самых смертоносных инфекционных болезней в мире.

Согласно докладу, между 2023 и 2024 годами число заболевших туберкулезом сократилось почти на два процента, а смертность — на три процента.

Тем не менее глобальная ликвидация болезни невозможна без ускоренного прогресса в странах с наибольшим бременем. В 2024 году 87 процентов всех новых случаев заражения туберкулезом  зарегистрировали в 30 странах, причем восемь из них — Индия, Индонезия, Филиппины, Китай, Пакистан, Нигерия, ДР Конго и Бангладеш — составили 67 процентов от общего числа.

Отмечается, что с 2000 года своевременное лечение спасло около 83 миллионов жизней. В 2024 году 8,3 миллиона человек получили лечение, что составляет 78 процентов от всех заболевших. В 54 процентах случаев болезнь выявили путем экспресс-диагностики, а эффективность лечения чувствительных форм туберкулеза достигла 88 процентов.

Однако прогресс остается далеким от целей, заложенных в стратегию ВОЗ. Финансирование борьбы с туберкулезом застопорилось: в 2024 году аккумулировали лишь $5,9 миллиарда — чуть больше четверти от целевых $22 миллиардов.

Сокращение международной помощи с 2025 года может привести к 2 миллионам дополнительных смертей и 10 миллионам новых случаев заболевания к 2035 году.

Финансирование исследований также отстает: в 2023 году оно составило $1,2 миллиарда — лишь 24 процента от целевого уровня. Тем не менее к августу 2025 года в разработке находились 63 новых диагностических теста, 29 препаратов и 18 вакцин.

В докладе подчеркивают роль факторов риска — недоедания, ВИЧ, диабета, курения и алкоголя — и необходимость межсекторального подхода к борьбе с эпидемией.

ВОЗ призывает страны ускорить усилия по ликвидации туберкулеза к 2030 году.
