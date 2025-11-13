ЦИК аккредитовала 170 международных наблюдателей на выборы депутатов парламента

Центральная избирательная комиссия КР аккредитовала 170 международных наблюдателей на досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша, назначенные на 30 ноября 2025 года.
Как сообщили в ЦИК, среди аккредитованных — представители Центральных избирательных комиссий Болгарии, России, Беларуси и Египта, а также миссии и дипломатические представительства ряда стран и международных организаций.
В их числе:
- Организация Исламского сотрудничества;
- Посольств Китая, США, Японии, Венгрии, Великобритании в КР;
- Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ;
- Миссия наблюдателей СНГ;
- Парламентская ассамблея тюркоязычных государств (ТЮРКПА);
- Парламентские ассамблеи ОБСЕ, СНГ и ОДКБ.
Всего на данный момент аккредитовано 297 международных наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования и соблюдением избирательного законодательства в день выборов.