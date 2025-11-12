Экономия электроэнергии. Кыргызстанцев призывают устанавливать датчики движения

Кыргызстанцев призывают хотя бы частично устанавливать датчики движения и таким образом экономить на освещении. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник производственно-технического отдела Бишкекcкого предприятия электрических сетей Замирбек Темирбеков.

По его словам, БПЭС установило на административных зданиях 110 датчиков движения и провело мониторинг.

«Мощность одной лампочки — 48 ватт, в рабочее время она горит восемь часов, а после установки датчика — всего четыре часа, то есть вдвое меньше. Таким образом БПЭС сэкономило 5,5 тысячи киловатт-часов за год», — сказал Замирбек Темирбеков.

Он добавил, что на балансе предприятия стоит 133 школы, 306 детсадов, 48 бань, 88 саун и 92 больницы.

«Даже при частичном внедрении датчиков движения и систем автоматического управления освещением на данных объектах возможно достичь значительного снижения потребления электроэнергии и уменьшить затраты на ее оплату», — отметил Замирбек Темирбеков.

Начальник отдела реализации электроэнергии БПЭС Айгуль Буланова добавила, что по распоряжению кабмина во всех госорганах тоже должны устанавливать датчики движения, поскольку «темные коридоры освещаются круглые сутки».

Ранее президент КР Садыр Жапаров сообщил, что уровень воды в Токтогульском водохранилище сейчас на 2 миллиарда кубометров ниже, чем в прошлом году. Для обеспечения стабильности энергосистемы государство вынуждено закупать электроэнергию извне. Он призвал граждан экономить потребление, отметив, что «каждая лампочка — это сотни литров воды в Токтогулке и дополнительные расходы бюджета».