Общество

В некоторых поликлиниках Бишкека нет вакцины от дифтерии и столбняка

В некоторых поликлиниках Бишкека нет вакцины от дифтерии и столбняка. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По словам одной из читательниц, она не смогла сегодня получить прививку АДС-М в столичном центре семейной медицины № 6. «Медработники сказали, что препарата нет уже два месяца», — заметила бишкекчанка.

В РЦИ заверили, что такая ситуация наблюдается не по всей стране, а только в некоторых ЦСМ Бишкека. «В настоящее время проводится сертификация и таможенные процедуры. На этой неделе вопрос решится», — отметили в центре.

Вакцину АДС-М получают в 11 лет. Вторая ревакцинация проводится через пять лет. Затем, как и у взрослых — каждые 10 лет — до 56 лет.
