На зимний ОРТ зарегистрировано более 700 абитуриентов

В Кыргызстане на зимнее Общереспубликанское тестированое зарегистрировано 716 абитуриентов. Об этом сообщили в Центре оценки в образовании и методов обучения.

По его данным, в том числе 442 человека намерены пройти тест на русском языке, 274 — на кыргызском.

Для всех, кто не успел записаться своевременно, 20 ноября с 13.00 до 17.00 будет организована дополнительная регистрация. Она пройдет в Бишкекском и Ошском государственных университетах.

ОРТ для зимнего приема в вузы состоится в конце ноября:

  • 21 ноября — основной тест;
  • 22 ноября — тест по государственному языку и предметные тесты;
  • 23 ноября — предметные тесты в несколько смен.

Напомним, в Кыргызстане три года назад прием абитуриентов в вузах стали проводить не только летом, но и зимой, чтобы расширить доступ молодежи к высшему профессиональному образованию. Однако основная масса готовится к поступлению по-прежнему летом.
