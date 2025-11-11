В городе Ош нашли повредивших новые гранитные лестницы возле моста

Милиция нашла повредившего новые гранитные лестницы возле моста имени Абдыкадырова. Об этом сообщает мэрия Оша.

Напомним, 6 ноября неизвестные повредили лестницы на мосту имени Абдыкадырова, которые недавно отремонтировали.

По данным ГУВД южной столицы, нарушителем оказалась женщина 1982 года рождения.

«Она приехала в бизнес-центр и оставила свой Lexus 570 возле моста. Закончив дела, женщина пыталась выехать и задела плиты. Испугавшись, она скрылась с места происшествия. Женщина полностью возместила ущерб, а милиция выписала ей штраф за создание аварийной ситуации в 5,5 тысячи сомов», — говорится в сообщении.