21:57
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Общество

В городе Ош нашли повредивших новые гранитные лестницы возле моста

Милиция нашла повредившего новые гранитные лестницы возле моста имени Абдыкадырова. Об этом сообщает мэрия Оша.

Напомним, 6 ноября неизвестные повредили лестницы на мосту имени Абдыкадырова, которые недавно отремонтировали.

По данным ГУВД южной столицы, нарушителем оказалась женщина 1982 года рождения.

«Она приехала в бизнес-центр и оставила свой Lexus 570 возле моста. Закончив дела, женщина пыталась выехать и задела плиты. Испугавшись, она скрылась с места происшествия. Женщина полностью возместила ущерб, а милиция выписала ей штраф за создание аварийной ситуации в 5,5 тысячи сомов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350525/
просмотров: 431
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт моста на проспекте Жибек Жолу. В мэрии показали, как идет строительство
Жители Бишкека жалуются на опасный участок возле Нового автовокзала
В Бишкеке техника ломает старый мост на Жибек Жолу
Впечатляет! В Китае открыли самый высокий мост в мире — «Гранд-Каньон Хуацзян»
Как идет реконструкция моста на улице Ауэзова, рассказали в мэрии Бишкека
Новый мост на дороге Нарын — Оруктам сдан в эксплуатацию
В Бишкеке начнется реконструкция моста на Жибек Жолу через реку Аламедин
Не повторять трагедию. Депутат просит отремонтировать аварийный мост в Лахоле
В Джети-Огузе строят мост между селом Уч-Кошкон и рудником «Тоголок»
Глава Минтранса обещает построить мост в селе Эки-Нарын за 21 день
Популярные новости
Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и&nbsp;приговоривший автора Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
В&nbsp;городе&nbsp;Ош пройдет Кубок мира по&nbsp;спортивному туризму на&nbsp;горных дистанциях В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
Бизнес
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
11 ноября, вторник
21:45
Ансамбль «Камбаркан» впервые выступил в штаб-квартире ООН Ансамбль «Камбаркан» впервые выступил в штаб-квартире О...
21:34
Неприкасаемых нет. Председатель ЦИК обратился к кандидатам в депутаты ЖК
21:26
В мэрии города Ош кадровые назначения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 ноября: немного потеплеет
20:47
В части Бишкека 12 ноября отключат отопление и горячую воду