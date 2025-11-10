Кыргызстан и Flyadeal подписали договор о перевозке паломников на хадж-2026

В Джидде (Саудовская Аравия) проходят международная конференция и выставка по вопросам хаджа, которые объединили делегатов со всего мира. Инициатива продлится с 6 по 13 ноября.

От Кыргызстана в мероприятиях участвуют председатель Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при президенте Азамат Юсупов, а также муфтий Абдулазиз кары Закиров и ученые-теологи.

В ходе конференции кыргызская сторона подписала важное соглашение с авиакомпанией Flyadeal о сотрудничестве на сезон хаджа 2026 года. Согласно документу, авиакомпания будет осуществлять перевозку кыргызстанских паломников в Саудовскую Аравию и обратно.

Церемония подписания прошла в рамках хаджевой выставки в комплексе Super Dome. В мероприятии участвовали руководители Flyadeal, которые отметили, что соглашение станет очередным шагом в укреплении сотрудничества между двумя странами.

Со стороны КР в работе приняли участие представитель администрации главы государства Замир Турсунбеков и заместитель муфтия, руководитель штаба по организации хаджа-2026 Жолдошбек ажы Абдылдаев. Со стороны Саудовской Аравии — представители Министерства хаджа и руководители авиакомпании.