13:24
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Общество

Кыргызстан и Flyadeal подписали договор о перевозке паломников на хадж-2026

В Джидде (Саудовская Аравия) проходят международная конференция и выставка по вопросам хаджа, которые объединили делегатов со всего мира. Инициатива продлится с 6 по 13 ноября.

От Кыргызстана в мероприятиях участвуют председатель Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при президенте Азамат Юсупов, а также муфтий Абдулазиз кары Закиров и ученые-теологи.

В ходе конференции кыргызская сторона подписала важное соглашение с авиакомпанией Flyadeal о сотрудничестве на сезон хаджа 2026 года. Согласно документу, авиакомпания будет осуществлять перевозку кыргызстанских паломников в Саудовскую Аравию и обратно.

Церемония подписания прошла в рамках хаджевой выставки в комплексе Super Dome. В мероприятии участвовали руководители Flyadeal, которые отметили, что соглашение станет очередным шагом в укреплении сотрудничества между двумя странами.

Со стороны КР в работе приняли участие представитель администрации главы государства Замир Турсунбеков и заместитель муфтия, руководитель штаба по организации хаджа-2026 Жолдошбек ажы Абдылдаев. Со стороны Саудовской Аравии — представители Министерства хаджа и руководители авиакомпании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350278/
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
Хадж-2026. ДУМК расторгло договор с одной из компаний по организации умры
Хадж-2026. ДУМК определило поставщика вакцин для паломников
Хадж-2026. Паломники смогут получить визу только при наличии медицинской справки
Межведомственный штаб сообщил о нарушениях при приеме взносов на хадж-2026
Хадж-2026. Объявлен конкурс на поставку вакцин для паломников — ДУМК
В ДУМК выбрали авиакомпанию для перевозки паломников на хадж
Хадж-2026. ДУМК выберет глав групп паломников из числа претендентов
Хадж-2026. Муфтият продлил срок регистрации некоторых паломников
Хадж-2026: паломники смогут определять свой статус в электронном списке
Хадж-2026. В Кыргызстане квота заполнилась за час
Популярные новости
Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили
Город на&nbsp;трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки Город на трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки
Отопительный сезон. &laquo;Бишкектеплосеть&raquo; рассказала, почему батареи не&nbsp;горячие Отопительный сезон. «Бишкектеплосеть» рассказала, почему батареи не горячие
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и&nbsp;приговоривший автора Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
Бизнес
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
10 ноября, понедельник
12:57
Досрочные выборы. За подкуп избирателей будут сразу снимать с гонки Досрочные выборы. За подкуп избирателей будут сразу сни...
12:55
Досрочные выборы. Кому запрещено лайкать посты кандидатов в соцсетях
12:48
В Ошской области открыли пункты продажи угля по соццене — 6 сомов за килограмм
12:33
Без питьевой воды останется часть Бишкека
12:29
Кудрета Тайчабарова отправили в СИЗО-1 до 30 декабря по делу об ОПГ