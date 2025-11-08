США укрепляют торгово-экономические связи с Кыргызстаном

6 ноября американский лидер Дональд Трамп принял в Белом доме президента Кыргызстана Садырa Жапарова, чтобы обсудить пути укрепления и развития отношений между двумя странами. Об этом сообщает Госдепартамент США.

Как отмечается, на этой неделе Соединенные Штаты отметили заключение ряда коммерческих соглашений между американскими и кыргызстанскими компаниями. Эти сделки, как ожидается, принесут миллиарды долларов экспортных доходов для США и создадут тысячи рабочих мест для американцев.

Среди ключевых договоренностей:

соглашение о строительстве и инженерных работах между All American Rail Group и национальной железнодорожной компанией КР;

подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Citi и ОАО «Айыл Банк»;

финансовая компания Oppenheimer заключила контракт на андеррайтинг пятилетних необеспеченных облигаций на $300 миллионов для государственного «Айыл Банка».

США и Кыргызстан также достигли значительного прогресса в подготовке соглашения об открытом небе (Open Skies Air Transport Agreement), направленного на упрощение международных авиаперевозок и расширение возможностей для американских авиакомпаний в Центральной Азии.