ЦИК зарегистрировала 467 кандидатов в депутаты парламента

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана завершила регистрацию кандидатов в депутаты парламента — всего 467 человек.

Больше всего кандидатов зарегистрировано по округу №19 - всего 25 кандидатов.

Со списком зарегистрированных кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатным избирательным округам можно ознакомиться здесь.

Читайте по теме ЦИК КР опубликовала карту избирательных округов к предстоящим выборам

Напомним, что 30 ноября 2025 года состоятся досрочные выборы в парламент. Согласно новым правилам, прописанным в профильном законе, 90 депутатов Жогорку Кенеша будут избираться в 30 многомандатных округах.