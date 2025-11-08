09:59
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Общество

ЦИК зарегистрировала 467 кандидатов в депутаты парламента

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана завершила регистрацию кандидатов в депутаты парламента — всего 467 человек. 

Больше всего кандидатов зарегистрировано по округу №19 - всего 25 кандидатов.

Со списком зарегистрированных кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатным избирательным округам можно ознакомиться здесь.

Читайте по теме
ЦИК КР опубликовала карту избирательных округов к предстоящим выборам

Напомним, что 30 ноября 2025 года состоятся досрочные выборы в парламент. Согласно новым правилам, прописанным в профильном законе, 90 депутатов Жогорку Кенеша будут избираться в 30 многомандатных округах. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350159/
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК проведет жеребьевку по определению порядка включения кандидатов в бюллетень
ЦИК отказала в регистрации 34 кандидатам в депутаты Жогорку Кенеша
Снимок с Кольбаевым лишил регистрации: позиция Кудрета Тайчабарова
Кандидату в депутаты отказали в регистрации из-за религиозной деятельности
ЦИК оштрафовала гражданина за преждевременную агитацию за кандидата в депутаты
ЦИК отказала в регистрации еще трем кандидатам в депутаты
Ценз оседлости для кандидатов: глава ЦИК высказался за изменение нормы
ЦИК отказала Венере Койчиевой в регистрации кандидатом в депутаты парламента
Член ЦИК намерен участвовать в выборах. Его освободили от обязанностей
Жалолидин Нурбаев подал в суд после отказа ЦИК зарегистрировать его кандидатом
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к&nbsp;эксплуатации В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
Город на&nbsp;трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки Город на трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки
Отопительный сезон. &laquo;Бишкектеплосеть&raquo; рассказала, почему батареи не&nbsp;горячие Отопительный сезон. «Бишкектеплосеть» рассказала, почему батареи не горячие
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и&nbsp;приговоривший автора Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
Бизнес
Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в «Мой О!»
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
8 ноября, суббота
09:41
Программу по привлечению инвестиций в Кыргызстан продлили до конца 2026 года Программу по привлечению инвестиций в Кыргызстан продли...
09:33
ЦИК зарегистрировала 467 кандидатов в депутаты парламента
09:17
Кабмин Кыргызстана утвердил флаг и символику органов Налоговой службы
09:01
Выборы-2025. Милиция задержала Кудрета Тайчабарова
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
7 ноября, пятница
23:37
ИИ получил доступ и стал просматривать Gmail и Google Drive пользователей
22:46
Еврокомиссия запретила выдавать многократные шенгенские визы россиянам
22:30
Чемпионат мира по самбо. Кыргызстанцы в первый день завоевали золото и бронзу
22:22
Илон Маск получит премию почти в $1 триллион. Выплату одобрили инвесторы Tesla
22:02
Стала известна криптобиржа, где запустят торги национальным стейблкоином KGST