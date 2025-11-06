11:41
Общество

Оргкомитет обсудил подготовку к IV Народному курултаю: избрано 700 делегатов

Под председательством государственного секретаря Кыргызской Республики Марата Иманкулова состоялось очередное заседание организационного комитета по проведению, выборам и координации делегатов Народного курултая. Участники обсудили ключевые вопросы, касающиеся подготовки к IV Народному курултаю, а также комплекс мер, направленных на его проведение на высоком уровне.

Марат Иманкулов отметил, что предстоящий курултай должен стать действенной площадкой для открытого и конструктивного диалога между обществом и государственными институтами, способствующей укреплению доверия и взаимодействия.

Заместитель руководителя администрации главы государства — начальник управления по подготовке решений президента и кабинета министров Азамат Кадыралиев проинформировал, что по всей республике завершены процедуры избрания делегатов.

пресс-службы АП КР
Фото пресс-службы АП КР. Оргкомитет

Выборы делегатов прошли в 231 айыльном аймаке и 33 городах страны и стали важным этапом в формировании представительного состава IV Народного курултая. По их итогам право выступать от имени народа получили 700 делегатов, что отражает широкий спектр мнений и интересов граждан из всех регионов КР.

Кроме того, рассмотрены вопросы организационно-технической подготовки, включая логистику, размещение и безопасность делегатов, а также взаимодействие с государственными органами и местными администрациями для эффективной координации всех подготовительных процессов.

По итогам заседания члены организационного комитета дали поручения государственным органам и органам местного самоуправления по обеспечению проведения IV Народного курултая на высоком уровне.
