Китайская корпорация CRRC Corporation Limited сообщила о начале тестирования прототипа CR450, претендующего на звание самого скоростного поезда в мире. На экспериментальном железнодорожном кольце в Пекине прошли испытания нового высокоскоростного электропоезда CR450, сообщил вице-президент компании-производителя Ван Фэн газете Science and Technology Daily.

Фото Science and Technology Daily. Китай начал испытания нового самого быстрого поезда в мире

Составы отличаются повышенной скоростью по сравнению с эксплуатируемыми сейчас поездами CR400 Fuxing, развивающими скорость до 350 километров в час.

Ван Фэн отметил, что CR450 — это комплексный прорыв в теоретических основах, технологиях, оборудовании, стандартах и системе управления скоростными поездами.

По данным Министерства транспорта КНР, прототипы модели достигли испытательной скорости 450 километров в час. Испытания проходят комплексно, поезд проходит оценку различных систем и технологий.

«В плане скорости мы провели всестороннее техническое усовершенствование в таких областях, как тяговая способность, динамические характеристики и токоприемные системы», — сказал вице-президент компании.

По его словам, в составе применены водяная система охлаждения тяговых двигателей с постоянными магнитами и новое поколение высокостабильных тележек. Беспрецедентная для таких впечатляющих скоростей безопасность обеспечена многоуровневой технологией управления аварийным торможением. На поезде установлено более 4 тысяч датчиков мониторинга, которые в режиме реального времени отслеживают ключевые системы, включая ходовые механизмы, кузов, высоковольтные токоприемники, системы управления движением и обнаружения пожара. Кроме того, поезд оснащен устройством сверхдальнего действия, что повышает распознавание чрезвычайных ситуаций на пути.

Первых пассажиров CR450 повезет, как прогнозируют эксперты, не ранее чем через год.