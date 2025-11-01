13:08
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Общество

Хирурги из Катара прооперируют детей с нарушениями слуха в Бишкеке

В Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД) прибыла группа хирургов из Катара для проведения операций детям с нарушениями слуха.

По данным пресс-центра Минздрава, благотворительная миссия началась с 30 октября 2025 года. Проводить операции по кохлеарной имплантации будут шесть высококвалифицированных хирургов. Согласно приказу МЗ КР, проведено медицинское обследование и отбор 64 детей, которых прооперируют.

Катарская сторона полностью финансирует закупку имплантов и проведение хирургических операций, а также обеспечивает обучение кыргызских хирургов и среднего медицинского персонала. Кроме того, Катар берет на себя расходы, связанные с послеоперационной реабилитацией детей.

На базе НЦОМиД операции по кохлеарной имплантации проводятся с 2020 года. За это время слух восстановлен более чем у 200 детей. Благодаря международному сотрудничеству и обмену опытом повышается доступность высокотехнологичной медицинской помощи для детей с нарушениями слуха в Кыргызстане.

Миссия организована в рамках Меморандума о взаимопонимании между правительством Катара в лице Министерства пожертвований и по делам ислама и Министерством здравоохранения КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349371/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
Оториноларингологи НЦОМиД повысили квалификацию в Москве
Операции детей с проблемами слуха в Кыргызстане продолжатся
За три дня врачи из Катара прооперировали в Бишкеке 20 детей
Катарские врачи бесплатно прооперируют в Бишкеке детей с проблемами слуха
Дети в тени. Как кохлеарные импланты меняют жизни в Кыргызстане
В Кыргызстане детям с нарушением слуха бесплатно установят кохлеарные импланты
Кыргызские врачи начнут делать кохлеарную имплантацию
Для детей с кохлеарными имплантами просят выделить 15 миллионов сомов
В Кыргызстане врачи из Катара проводят операции детям с нарушениями слуха
Врачи из Катара проведут бесплатные операции по кохлеарной имплантации
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Варвар в&nbsp;центре Европы. Эссе о&nbsp;встрече цивилизаций, баранине и&nbsp;смысле традиций Варвар в центре Европы. Эссе о встрече цивилизаций, баранине и смысле традиций
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
1 ноября, суббота
13:00
Хирурги из Катара прооперируют детей с нарушениями слуха в Бишкеке Хирурги из Катара прооперируют детей с нарушениями слух...
12:47
Средняя зарплата в Кыргызстане в 2026 году вырастет до 36 тысяч сомов
12:43
Форум в Бишкеке: директора школ Кыргызстана и России обсудили пути интеграции
12:20
В Кыргызстане ежегодно около 20 тысяч человек умирают от болезней сердца
12:03
Опубликован список 143 граждан Кыргызстана, погибших в Украине