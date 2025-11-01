Хирурги из Катара прооперируют детей с нарушениями слуха в Бишкеке

В Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД) прибыла группа хирургов из Катара для проведения операций детям с нарушениями слуха.

По данным пресс-центра Минздрава, благотворительная миссия началась с 30 октября 2025 года. Проводить операции по кохлеарной имплантации будут шесть высококвалифицированных хирургов. Согласно приказу МЗ КР, проведено медицинское обследование и отбор 64 детей, которых прооперируют.

Катарская сторона полностью финансирует закупку имплантов и проведение хирургических операций, а также обеспечивает обучение кыргызских хирургов и среднего медицинского персонала. Кроме того, Катар берет на себя расходы, связанные с послеоперационной реабилитацией детей.

На базе НЦОМиД операции по кохлеарной имплантации проводятся с 2020 года. За это время слух восстановлен более чем у 200 детей. Благодаря международному сотрудничеству и обмену опытом повышается доступность высокотехнологичной медицинской помощи для детей с нарушениями слуха в Кыргызстане.

Миссия организована в рамках Меморандума о взаимопонимании между правительством Катара в лице Министерства пожертвований и по делам ислама и Министерством здравоохранения КР.