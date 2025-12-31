19:41
Почти 30 миллионов сомов потратят на поставку речевых процессоров

Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий объявило тендер на поставку речевых процессоров.

Как сообщает портал госзакупок, на 35 комплектов планируется выделить 29 миллионов 999,97 тысячи сомов.

Дети в тени. Как кохлеарные импланты меняют жизни в Кыргызстане

Предложения поставщиков принимаются до 30 января 2026 года.

Поставить товар должны в течение 60 календарных дней со дня заключения контракта.

Речевой процессор — это ключевая часть кохлеарного импланта, медицинского устройства, которая усиливает звук и преобразует его в электрические импульсы, передавая их импланту. Предназначен для слухоречевой реабилитации пациентов с тяжелой и глубокой двусторонней нейросенсорной потерей слуха, включая детей и взрослых, путем электрической стимуляции слухового нерва.
