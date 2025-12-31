Почти 30 миллионов сомов потратят на поставку речевых процессоров

Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий объявило тендер на поставку речевых процессоров.
Как сообщает портал госзакупок, на 35 комплектов планируется выделить 29 миллионов 999,97 тысячи сомов.
Предложения поставщиков принимаются до 30 января 2026 года.
Поставить товар должны в течение 60 календарных дней со дня заключения контракта.
Речевой процессор — это ключевая часть кохлеарного импланта, медицинского устройства, которая усиливает звук и преобразует его в электрические импульсы, передавая их импланту. Предназначен для слухоречевой реабилитации пациентов с тяжелой и глубокой двусторонней нейросенсорной потерей слуха, включая детей и взрослых, путем электрической стимуляции слухового нерва.