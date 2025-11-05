14:07
Общество

Служба судебных исполнителей вернула государству более 500 миллионов сомов

Служба судебных исполнителей по итогам 9 месяцев 2025 года добилась возврата в государственную казну более 510 миллионов сомов и имущества, оцененного на сумму более 165 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным,  в 2024 году было взыскано более 464 миллионов 570 тысяч сомов, а по состоянию на сентябрь 2025 года этот показатель составил 510 миллионов 889 тысяч 454 сома. Это свидетельствует о росте объемов взыскания — на более чем 46 миллионов сомов в сравнении с прошлым годом.

По итогам сентября 2025 года по республике всего исполнено 145 тысяч 144 исполнительных документа. Из них 132 тысячи 815 документов исполнены в пользу государства. Кроме того, в пользу граждан и юридических лиц исполнено 12 тысяч 329 исполнительных листов.

В направлении взыскания алиментов исполнено 1 тысяча 160 исполнительных документа. Также в финансовые учреждения и бухгалтерии направлен 1 тысяча 771 исполнительный документ, а в отношении 1 тысячи 322 должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, объявлен розыск.

Кроме того, судебными исполнителями в отношении уклоняющихся от исполнения решений уполномоченных органов граждан вынесено и внесено в базу Единой системы миграционного учета 17 тысяч 340 постановлений о временных ограничениях и их снятии.

По всей республике взяты на контроль 238 исполнительных производств по конфискованному в пользу государства имуществу, из которых 153 производства полностью исполнены в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

Общая сумма имущества, переданного в собственность государства, составила более 165 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349751/
просмотров: 266
