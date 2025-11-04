Шаурма является запрещенным продуктом для школьного меню. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заместитель главного врача ЦГСЭН Бишкека Мира Курманова.

По ее словам, частные школы сами составляют меню, и проверять их могут только один раз в год. Государственные школы меню согласовывают.

Напомним, в частной школе «Сейтек СТЕМ» в результате пищевого отравления 31 октября пострадали 84 человека, в том числе четыре педагога. 13 пострадавших были госпитализированы, остальным оказали амбулаторную помощь. Позже пациентов выписали.

Предварительный диагноз — «бактериальное отравление неуточненной этиологии».

«В тот день дети на завтрак ели, как обычно, кашу, в обед — суп гороховый, суп с лапшой, на второе — шаурму, которая является запрещенным продуктом для школ, поскольку туда добавляется очень много ингредиентов. В начинке был фарш, который тоже запрещен. В пищеблоке работало 20 сотрудников, включая поваров и кухработников. Мы предполагаем, что причиной отравления послужила шаурма», — сказала Мира Курманова.

Читайте по теме ЦГСЭН сообщает о 84 пострадавших в школьной столовой. Расследование продолжается

Она добавила, что на месте отобрали образцы использованных продуктов, суточные пробы и смывы с оборудования и инвентаря, проведено обследование сотрудников, имевших отношение к приготовлению пищи.

«Все отобранные пробы находятся в работе, поэтому точно назвать причину отравления пока мы не можем. Только после всех лабораторных исследований и получения результатов станет известен окончательный диагноз. Обычно результаты становятся известны через семь-восемь дней, однако после того, как токсин/микроб высеют, анализ нужно подтвердить в другой экспертной лаборатории. Это около 10-14 дней», — добавила Мира Курманова.

За несоблюдение санитарных норм на руководство школы наложены два штрафа на общую сумму 28 тысяч сомов. Пищеблок закрыт до выхода результатов лабораторных исследований.