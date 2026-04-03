Атака на Иран. В КСИР заявили, что поражены семь авиабаз ВВС США и Израиля

Армия Ирана уничтожила два беспилотника MQ-9 в Ширазе, сообщают проправительственные СМИ ИРИ. Отмечается, что президент США заявил журналистам — Иран даже не способен выпустить ни одного выстрела. Тегеран ответил, что с учетом этих двух аппаратов сбито уже 154 БПЛА.

Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции сообщает, что один современный беспилотник Hermes 900 обнаружен и уничтожен в небе над Ширазом новейшей системой ПВО КСИР. Также подтверждается информация о перехвате и уничтожении высокотехнологичного беспилотника MQ-9 в небе над Хомейном.

За последнюю неделю Иран выпустил 200 ракет по Израилю, заявили в ЦАХАЛ. Последние данные показывают, что оперативные возможности Тегерана не снизились, а атаки продолжаются с прежней интенсивностью.

Председатель Стратегического совета по внешним связям, международный советник руководства Ирана и действительный член Совета по определению целесообразности Камаль Харази получил ранения в результате атаки Соединенных Штатов и Израиля.

Лидер Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан направил послание американскому народу. В своем обращении он подверг сомнению целесообразность нынешней политики Вашингтона и предупредил о долгосрочных последствиях эскалации конфликта. И призвал граждан США задуматься над истинными целями действий их правительства в регионе.

Читайте по теме Атака на Иран. Тегеран поразил облачную инфраструктуру Amazon в Бахрейне

«Каким именно реальным интересам американского народа служит нынешняя война?» — задал вопрос Масуд Пезешкиан.

По его словам, удары по критически важным объектам Ирана — энергетическим и промышленным предприятиям — направлены не против военного потенциала, а напрямую против мирного населения.

Австрия запретила США использовать свое воздушное пространство для операций против Ирана, информирует OE24.

Напомним, ранее Испания также закрыла небо самолетам, участвующим в войне в Иране. Мадрид не только запретил Вашингтону использовать базы на юге Испании в рамках операции против Ирана, но и закрыл воздушное пространство для самолетов Соединенных Штатов, размещенных в других странах.

Апрельский номер журнала Time вышел с новой обложкой, на которой американский лидер Дональд Трамп изображен с картой Ирана в руках и с заголовком «Где выход?»

Представительство ИРИ в ООН напомнило, что цивилизации Ирана более 7 тысяч лет, тогда как США едва насчитывают 250 лет. Угрозы главы Белого дома свидетельствуют о невежестве, а не о силе, говорится в послании членам организации.

В КСИР заявили, что поражены семь авиабаз ВВС Штатов и Израиля.

Нехватка топлива сказалась на работе авиакомпании Lufthansa.

«Мы готовимся к возможной нехватке авиационного топлива за пределами Европы из-за войны США и Израиля против Ирана и связанных с ней сбоев в поставках. Если дефицит авиакеросина возникнет, его последствия, вероятно, сначала будут ощущаться за пределами Европы», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

СМИ информируют, что некоторые аэропорты в Азии уже приостановили прием дополнительных рейсов из-за ограниченного доступа к топливу. Об этом пишет издание The Bangkok Post.

Согласно заявлению управления гражданской авиации Вьетнама, национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines временно отказался от 23 внутренних рейсов с 1 апреля. Также начал сокращать количество внутренних перелетов и VietJet Airlines. Bamboo Airways объявил, что будет стремиться сохранять рейсы в самые активные периоды, но предупредил, что их частота может быть ниже.

Агентство Anadolu (Турция) отметило, что, «несмотря на заявления американских и израильских чиновников, оперативные возможности и ударная мощь Ирана остаются полностью сохраненными».

В иранском Кередже в результате ракетной атаки взорван мост. Погибли как минимум два человека.

Буддийские монахи в Южной Корее в знак протеста против войны на Ближнем Востоке провели церемонию молитвы и духовных практик перед посольством США.