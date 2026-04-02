В BAKAI весь апрель кешбэк 5 процентов на автосервис и запчасти

BAKAI запускает апрельскую акцию с повышенным кешбэком 5 процентов для держателей карт Visa и «Элкарт+».

С 1 по 30 апреля 2026 года клиенты банка получают дополнительную выгоду при оплате авторасходов — от обслуживания до покупки запчастей — делая содержание автомобиля заметно выгоднее.

В течение апреля держатели карт Visa и «Элкарт+» от BAKAI получают кешбэк 5 процентов при оплате в следующих категориях:

автозапчасти и аксессуары;

автомагазины;

автошины;

покраска автомобилей;

автомойки;

СТО общего назначения;

станции технического обслуживания для автомобильного транспорта.

Кешбэк начисляется автоматически при оплате в конце месяца — без регистрации, промокодов и дополнительных условий.

Автомобиль требует регулярных вложений — и BAKAI превращает эти расходы в выгоду. Теперь каждая поездка на СТО, покупка запчастей или обслуживание автомобиля возвращает часть потраченных средств обратно.

Акция позволяет не только поддерживать автомобиль в отличном состоянии, но и экономить на привычных расходах, делая каждую оплату более выгодной.

Подробные условия доступны в мобильном приложении BAKAI и на сайте bakai.kg.