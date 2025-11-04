19:33
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке открывается персональная выставка художника Дуйшобека Искакова

6 ноября в Бишкеке открывается персональная выставка художника Дуйшобека Искакова. Об этом 24.kg сообщили в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Дуйшобек Искаков — член союза художников СССР и Кыргызстана, лауреат республиканской премии имени Семена Чуйкова, отличник образования.

Чтобы передать красоту и бесконечность природы, луну и солнце на небе, плывущие облака, озеро на земле, берег озера, деревья и камни у берега — простыми красками — требуется большое мастерство. А мастерство приходит через ежедневный, упорный труд. Такой трудолюбивый художник Иссык-Куля — Дуйшобек Искаков пишет этюды. Сегодня, открывая очередную персональную выставку, он щедро дарит эмоции через свои произведения любознательному зрителю.

музея ИЗО
Фото музея ИЗО

Этюды Дуйшобека Искакова отличаются в основном яркими, светлыми красками. Хочется вновь и вновь любоваться чистым небом и красотой прозрачного озера. Кажется, будто в них есть некая магия — ощущаешь энергию Иссык-Куля, окутывающую все бытие. В его акварельных и масляных работах чувствуется безграничная любовь к родной земле, заметны поэтические нотки, переданные через цвет. Его плакаты многогранны, отражают мудрость и решительность художника. Они соответствуют идеологии кыргызского мировоззрения и содержат человеческие, моральные и экологические ценности. Плакаты Дуйшобека Искакова играют важную роль в воспитании молодежи и помогают обществу выбрать правильный путь в своем созидательном развитии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349660/
просмотров: 85
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: русский балет, киноновинки и выставки
Афиша Бишкека на выходные: «Дон Жуан», фестивали и лекция об искусстве
В Бишкеке открывается персональная выставка Бообека Арыкова
Афиша Бишкека на неделю: кинофестиваль, концерты и выставки
Афиша Бишкека на выходные: «Кармен», кинопоказы и цирковое шоу
Афиша Бишкека на неделю: концерты зарубежных артистов, балет и выставки
Афиша Бишкека на выходные: кино, саундтреки и спектакли
В Бишкеке открывается персональная выставка художника Ислама Доорова
Выставка «Сергей Есенин. Литературное путешествие» открылась в центре Бишкека
В Бишкеке открывается выставка, посвященная 190-летию Чокана Валиханова
Популярные новости
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Бизнес
Бесплатный O!Prime на&nbsp;90&nbsp;дней&nbsp;&mdash; больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo;: выгодная связь для работников госучреждений Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений
Исламское страхование ближе: старт партнерства СК&nbsp;&laquo;Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Исламское страхование ближе: старт партнерства СК «Кыргызстан» и «Элдик Банка»
Всемирный день сбережений с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Всемирный день сбережений с «Оптима Банком»
4 ноября, вторник
19:23
В Бишкеке открывается персональная выставка художника Дуйшобека Искакова В Бишкеке открывается персональная выставка художника Д...
19:02
Водный кодекс: Швейцария поможет Кыргызстану внедрить систему разрешений
18:52
После массового отравления в частной школе уволили повара и двух помощников
18:30
5 ноября: где в Бишкеке отключат свет
18:20
Жительница Оша посвятила стихотворение мэру Женишбеку Токторбаеву