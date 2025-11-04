6 ноября в Бишкеке открывается персональная выставка художника Дуйшобека Искакова. Об этом 24.kg сообщили в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Дуйшобек Искаков — член союза художников СССР и Кыргызстана, лауреат республиканской премии имени Семена Чуйкова, отличник образования.

Чтобы передать красоту и бесконечность природы, луну и солнце на небе, плывущие облака, озеро на земле, берег озера, деревья и камни у берега — простыми красками — требуется большое мастерство. А мастерство приходит через ежедневный, упорный труд. Такой трудолюбивый художник Иссык-Куля — Дуйшобек Искаков пишет этюды. Сегодня, открывая очередную персональную выставку, он щедро дарит эмоции через свои произведения любознательному зрителю.

Фото музея ИЗО

Этюды Дуйшобека Искакова отличаются в основном яркими, светлыми красками. Хочется вновь и вновь любоваться чистым небом и красотой прозрачного озера. Кажется, будто в них есть некая магия — ощущаешь энергию Иссык-Куля, окутывающую все бытие. В его акварельных и масляных работах чувствуется безграничная любовь к родной земле, заметны поэтические нотки, переданные через цвет. Его плакаты многогранны, отражают мудрость и решительность художника. Они соответствуют идеологии кыргызского мировоззрения и содержат человеческие, моральные и экологические ценности. Плакаты Дуйшобека Искакова играют важную роль в воспитании молодежи и помогают обществу выбрать правильный путь в своем созидательном развитии.